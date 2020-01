Il cuore grande di Stash

Lo abbiamo pensato tante volte di dare a chi ha più bisogno, ma poi la routine della vita, la poca fiducia che abbiamo nel prossimo fa sì che di queste cose ci si dimentica. Soprattutto durante le feste, quando spesso siamo presi da pensieri leggeri, stupidi rispetto al mondo che ci circonda. Magari dal menù per il cenone, o dai regali da fare ai nostri cari. Quest’anno, però c’è chi oltre le parole ha fatto di più. Un gesto, un pensiero, che ci auguriamo diventi virale come uno di quei messaggi che viaggiano sul web. E’ stato Stash, leader dei The Kolors, la band lanciata ormai nell’universo dei grandi della nostra musica italiana.

Ha destinato i soldi dei regali per i suoi cari, ad una grande spesa che ha poi impacchettato e portato personalmente durante la notte di Natale ai senzatetto. Un gesto che ha commosso in molti e non solo i fans del cantante, che in questo modo, non solo a parole ha mostrato la sua grande sensibilità verso chi non ha nulla. Un gesto vero, proprio come è vero questo ragazzo diventato una rockstar ma ancora semplice come quando era agli inizi della carriera.

Stash è sceso in campo in prima persona, non ha donato semplicemente dei soldi, ma parte di sé stesso, del suo tempo, mettendosi in gioco in prima persona come da sempre ha fatto, anche quando non ha esitato un secondo a difendere una ragazza che veniva picchiata dal fidanzato, rimanendo lui stesso ferito al volto.

“ I social network sono un mezzo... e spesso facciamo fatica a considerarli tali... siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower... tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio.. quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari... e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato! Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose... perché è inutile nasconderci dietro a un dito... potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni... non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio... che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social.. beh... magari! Buon Anno ”.

Questo il messaggio che Stash ha lasciato sulla sua pagina Instagram, che da qualche tempo ha assunto una valenza diversa dal voler semplicemente aprire una finestra al mondo sulla sua vita, quella di usare i social come strumento di divulgazione, non come ostentazione o esibizionismo. Come esempio positivo di conoscenza anche per questo gesto grandissimo nella sua estrema semplicità che è quella donare a chi non ha.