Curon, la nuova serie tv italiana targata Netflix

Netflix prosegue con Curon la sua produzione di serie tv italiane dopo Suburra, Baby e la futura Summertime, serie tv ispirata dal romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo.

Curon sarà una serie tv mistery ambientata in Italia, nel paese di Curon Venosta in Trentino Alto-Adige e più precisamente avrà a che fare con il Lago di Resia. Si tratta di un lago artificiale realizzato per la produzione di energia idroelettrica nel 1950 dove un tempo si trovava la zona abitata di Curon, la quale venne spostata più a monte. Una delle caratteristiche più suggestive del Lago di Resia è la presenza del campanile della chiesa della vecchia Curon che è possibile ammirare ancora oggi in quanto emerge dalle acque ed è raggiungibile durante il periodo invernale quando queste ghiacciano.

Curon è presentata come serie tv originale di Netflix ed è prodotta insieme ad Indiana Production. Il team che ha realizzato la serie è tutto italiano con Ezio Abbate nel ruolo di head writer, già autore di Suburra - La serie e Frontiera, affiancato qui da Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi. La sinossi rilasciata da Netflix presenta così la storia che vedremo: “ Una madre torna nel misterioso villaggio natale nel Nord Italia con i suoi figli adolescenti per scoprire che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi ”.

Un’ambientazione italiana per la storia di una famiglia che torna in una tranquilla cittadina, arrivando poi a risvolti soprannaturali. Gli elementi per sperare in una "Dark italiana" ci sono tutti. Da poco la piattaforma streaming ha rilasciato un breve trailer di presentazione della serie in cui si vede proprio il campanile della chiesa di Curon che fuoriesce dalle acque del Lago di Resia, accompagnato da alcune parole su sfondo nero che alimentano il mistero, senza però fornirci nessuna data in merito all’uscita degli episodi.