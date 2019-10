Le chat hot di Francesco Sarcina con le sue ammiratrici

Il giornalista Alberto Dandolo ha scritto un articolo per il sito Dagospia in cui ha rivelato come negli ultimi giorni siano iniziati a circolare alcuni messaggi estrapolati da chat definite decisamente "porcine e pecorecce". L'autore dei suddetti messaggi sarebbe il cantante Francesco Sarcina, le destinatarie, invece, sarebbero alcune delle sue fan.

Dandolo riporta i seguenti testi: "Brava sei tutta da punire... dammi il tuo numero che te lo dico a voce..." , e ancora "Femmina bella... apri le gambe e dimmi quando ci si può vedere". Questo sarebbe il tono dei messaggi con cui Sarcina interloquiva con le sue ammiratrici per via virtuale.

Stando sempre a Dagospia, sarebbero numerose le fan con cui Sarcina si intratteneva in rapporti telematici di questa specie. E a quanto pare, spesso la soglia virtuale è stata oltrepassata sino a sfociare in incontri reali. Le chat risalirebbero al periodo in cui il cantante de Le Vibrazioni era sposato con Clizia Incorvaia e già padre.

Dandolo conclude il suo articolo ricorrendo al beneficio del dubbio. Scrive, infatti, che non c'è alcuna certezza che questi messaggi siano attendibili e che le intenzioni espresse si siano concretizzate in fatti. Inoltre, il giornalista avanza un ulteriore dubbio, ovvero che dietro questa "fuga di notizie" ci possa essere la mano dell'ormai ex moglie Clizia e che questa sia una sua mossa per ribaltare l'immagine di "moglie traditrice" che le è stata ormai cucita addosso. La Incorvaia, infatti, ha sempre sostenuto che la relazione con Sarcina fosse già finita da tempo quando ha avuto un breve flirt con Riccardo Scamarcio, già amico del marito.

