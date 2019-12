Dakota Johnson a colpi di gaffe, intervista imbarazzante con Ellen DeGeneres

Ripetute gaffe per Dakota Johnson durante l’intervista, subito diventata virale, all’Ellen DeGeneres Show.

L’attrice e figlia d’arte è stata infatti intervistata dalla comica Ellen DeGeneres. Le due hanno scherzato a lungo sulla festa di compleanno di Dakota - la quale il 4 ottobre ha compiuto 30 anni e ha organizzato una grande festa nella sua casa di Malibu.

Come riporta il Mirror, Ellen le ha chiesto del suo party, affermando di non essere stata invitata. L’attrice ha però spiegato di averla invitata espressamente, anche in seguito a una mancata presenza relativa all'anno precedente, suggerendo alla conduttrice di chiedere maggiori informazioni al suo produttore. Ellen si è quindi ricordata di aver dimenticato il party in questione, poiché fuori città per un impegno, chiedendo poi all’attrice spiegazioni per il mancato invito l'anno prima.

Dakota ha ribattuto che non era al corrente che Ellen fosse interessata a partecipare, credendo di non piacerle. Sono seguiti dei momenti imbarazzatissimi. Quando poi le due donne hanno ripreso a parlare, Dakota ha affermato come Tig Notaro sia la sua comica ideale, suscitando una reazione fintamente stizzita di Ellen, che ha replicato di aver da poco intervistato la sua attrice preferita: Jennifer Aniston.

Go see Dakota Johnson on her favorite comedian’s new talk show “But Enough About You with @TigNotaro” LIVE at Largo, December 1st in L.A. (Tell them Dakota’s second favorite comedian, Ellen, sent you.) https://t.co/y0Ha8ZKwGe — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 28, 2019

Dakota Johnson è stata ospite di Ellen per promuovere il suo nuovo film “The Peanut Butter Falcon”. L’attrice, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, ha esordito a 9 anni accanto alla madre nella pellicola “Pazzi in Alabama”.

Dopo molti anni è stata chiamata per un piccolo ruolo in “The Social Network” di David Fincher - un biopic sulla storia di Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook. Quel piccolo ruolo l’ha lanciata definitivamente nel mondo del cinema, facendole guadagnare qualche anno dopo il ruolo di Anastasia Steele, nella trilogia di “50 Sfumature”, tratta dai romanzi della scrittrice britannica E.L. James, e consacrandola quindi a sex symbol internazionale. È poi arrivato per lei un altro ruolo molto importante nel 2018, quello di protagonista in “Suspiria” di Luca Guadagnino, remake dell’omonimo film cult di Dario Argento ambientato in una scuola di danza.

