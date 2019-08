Ecco perché Dakota Johnson non ha più lo spazio tra i denti

Dakota Johnson, attrice diventata famosa grazie alle trasposizioni cinematografiche di 50 Sfumature di Grigio, ha parlato di quello che è successo al suo spazio tra i denti.

L'attrice di A bigger Splash, infatti, si è resa nota al grande pubblico anche per una sorta di sensualità inattesa, che faceva dello spazio asimettrico tra i denti il suo tratto più iconico. Durante una recente apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon riportata da Just Jared, Dajota Johnson ha detto: "Sì, i titoli dei giornali a riguardo mi stanno davvero stressando. Il fatto che questa possa essere una notizia che interessi il mondo mi sconvolge".

Nonostante questa sua incredulità davanti la curiosità di molti riguardo il cambiamento estetico, Dakota Johnson ha spiegato cosa è successo al suo iconico spazio tra i due incisivi. L'attrice di ventinove anni ha raccontato: "Porto un apparecchio fisso da quando ho tredici anni, che è stato attaccato direttamente dietro i miei denti. Ultimamente stavo avendo problemi al collo, così la mia ortodontista ha detto che sarebbe stata una buona idea rimuoverlo e vedere se la mia mascella si fosse allargata. Mi ha aiutato. E il buco si è chiuso da solo".

Poi, in maniera quasi sarcastica, ha concluso: "Man mano che cresci il tuo scheletro si espande e la tua mascella così come i tuoi denti si muovono. Perciò i tuoi denti non sembreranno più come quelli che avevi da bambina".

