Dalila è il segreto di mister Andrea Stramaccioni

Andrea Stramaccioni ha vissuto dei momenti difficili in Iran per motivi calcistici ed extracalcistici. L'ex allenatore dell'Inter a giugno ha siglato un contratto biennale con gli iraniani dell'Esteghlal che ora vola in classifica ed è primo a quota 25 punti dopo 13 giornate, anche se all'inizio non è stato tutto idilliaco.

Stramaccioni, infatti, perse al suo esordio in campionato contro il Machine Sazi, che ora naviga a metà classifica, e in conferenza stampa sbottò contro i media iraniani: "Sono due mesi che sono pieno di problemi qui, ma quello che è successo oggi non è rispettoso per me e per la mia professionalità. Se voi venite in Italia e vi tagliano l'interprete, questo che cos'è? Per me è un sabotaggio. Complimenti agli avversari e questo è tutto".

Non solo questo, dato che Stramaccioni e i suoi tre collaboratori, a fine agosto, furono bloccati all'aeroporto con un visto turistico scaduto. L'ex tecnico di Udinese e Panathinaikos rimase di sasso in quanto sicuro che fosse stato l'Esteghlal a convertire il suo visto in un permesso di lavoro lungo due anni una volta apposta la firma sul contratto.

Strama, come veniva soprannominato dal suo ex "amico" Antonio Cassano ha incassato il colpo ma è rimasto saldo al suo timone e ora i risultati gli stanno dando ragione. Al fianco dell'ex allenatore dell'Inter c'è sempre stata la fedele moglie Dalila che ha raggiunto dopo qualche settimana il marito nella sua avventura in terra iraniana e che qualche giorno dopo la disavventura del visto aveva rassicurato tutti i fan: "Volevo solo dirvi che la questione visto è stata risolta, sto andando a Teheran e sta andando tutto bene, speriamo non si verifichino più questi inconvenienti".

Come detto la squadra allenata dal tecnico romano va alla grande in campo, meno fuori dal campo dato che secondo quanto riporta golssip.it i problemi societari sono ancora tanti con il club che sarebbe inadempiente nei confronti di Stramaccioni. Andrea, ora, è rimasto solo dato che Dalila è tornata a Roma ma sui social ha voluto mandare un messaggio al marito: "Sono davvero orgogliosa di te amore mio anche da lontano sono con te sperando che si risolvano i tuoi problemi e così un giorno potremo di nuovo riunirci a Teheran".

Nella giornata di ieri lady Stramaccioni ha poi postato su Instagram una foto che ha raccolto quasi 100.000 like e una serie infinita di commenti per ringraziare il marito e gli amici: "Sto scrivendo questo post da Roma, la mia città. Sì, sono partita e già mi manca molto l’Iran e Teheran! Mi mancano mio marito, i miei amici e tutte le persone fantastiche sempre pronte a sostenerci. A tutti i miei amici iraniani: il vostro calore è qualcosa di unico al mondo, è casa, è famiglia e spero davvero di tornare, prima o poi".



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?