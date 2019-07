Damian Hurley è identico a mamma Liz

Damian, il figlio 17enne di Liz Hurley, è tra i protagonisti della nuovissima campagna pubblicitaria del celebre truccatore Pat McGrath, per il lancio della nuova linea "Sublime Perfection: The System Skinterviews". Nel video, diretto da Steven Meisel, il giovane guarda in camera con sensualità e maestria, mentre si muove elegantemente. Lo sguardo e il viso ricordano nettamente i lineamenti della madre, una somiglianza incredibile tra i due, marcata anche dai capelli fluenti e acconciati per l'occasione. Giacca di pelle e maglietta bianca per il giovanissimo che ha firmato per la TESS Management, la stessa agenzia di moda della madre, che si occupa anche di Suki Waterhouse e Georgia May Jagger.

Nonostante questa sia la sua prima esperienza ufficiale, Damian non mostra imbarazzo o insicurezza ma una discreta dose di bravura nel posare davanti all'obiettivo. Una caratteristica che lo accomuna alla madre Liz, oltre al taglio degli zigomi e al colore blu degli occhi. La folta chioma, creata per l'occorrenza, è stata presa di mira dalla rete ma Damian pare non curarsene, anche perché rassicurato dal grande interesse che da anni i fan gli riservano. Madre e figlio sono molto uniti: i due condividono un grande affetto oltre all'incredibile somiglianza, in particolare quella smorfia imbronciata che ha reso famosa Liz.





Nel video sono presenti molti altri personaggi come Sonjdra Deluxe, Violet Chachki, Zhengyang Zhang, Shanelle Nyasiase, Blesnya Mihner e Primrose Archer, immortalati degnamente da Meisel e valorizzati dai prodotti trucco per la pelle di Pat McGrath. Il guru della bellezza è amatissimo dai personaggi dello star system che si affidano completamente alle sue arti e alla sua maestria, una professionalità senza pari frutto di anni di esperienza e bravura e che ora troverà seguaci anche tra il grande pubblico.

