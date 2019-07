Daniela Braga alla conquista di Victoria's Secret a passo di samba

In vacanza in questi giorni nella Costiera amalfitana, Daniela Braga è uno dei nuovi Angel di Victoria’s Secret. La bellissima top model brasiliana, appena ammirata sulle passerelle di alta moda di Parigi, sua città d’elezione, si è fatta notare da Ed Razek, il direttore marketing del colosso americano di lingerie, dicendogli che se l’avesse scelta per far parte del suo 'dream team' di super bellezze mondiali avrebbe ballato la samba in passerella.



Conquistato dall’avvenenza di questa sudamericana così caliente, dalle forme perfette (83-61-86 per 1,80 di altezza), l’imprenditore non ha potuto che dirle di sì e la favola della 27enne che sognava un futuro da manager (ha una laurea in Finanza che si ripromette di usare quando smetterà di fare la modella) ha inaugurato un nuovo esaltante capitolo.

Per una top model la consacrazione definitiva è proprio riuscire a diventare uno degli Angeli che da decenni, durante il coloratissimo e sensuale fashion show di novembre, incantano il pubblico e i fan con i loro audaci completini intimi. Sebbene non abbia la fissa per le calorie come altre sue colleghe, sfilare insieme a bellezze come Alessandra Ambrosio e Lily Alridge non è semplice e per essere all'altezza dell'investitura di “Angel” di Victoria’s Secret, Daniela Braga ha rivelato che inizia a preparasi al super show già due mesi prima, allenando in particolare gli addominali.

Guardandola mentre sfila bellissima e sensuale in passerella, con la sua falcata felina e lo sguardo da cerbiatta, si fatica a trovare in tale meraviglia un difetto.



Ma è stata lei stessa a rivelare quale sia in diverse interviste: a quanto pare il suo punto debole è la pancia per via della sua passione per il gelato e la cioccolata a cui non riesce a resistere. Tuttavia, sebbene la perfezione assoluta non esista, questa debolezza fa sembrare Daniela Braga più umana e, forse, proprio per questo davvero perfetta.



