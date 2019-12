Daniela Figo scatena i follower su Instagram: il costume leopardato è hot

Luis Figo è stato un grande calciatore e in carriera ha vestito le maglie di Sporting Lisbona, Barcellona, Real Madrid ed Inter. Il campione portoghese è un uomo da quasi 1000 presenze tra club e nazionale, 924 per la precisione, 127 con la nazionale e 797 con le quattro squadre nelle quali ha militato. Figo ha segnato 32 gol con il Portogallo e 132 con i club confermandosi per anni come uno dei migliori trequartisti/esterni d'attacco del mondo.

Il 47enne di Almada, però, è stato fortunato anche fuori dal rettangolo di gioco dato che dal 2001 è sposato con la meravigliosa modella svedese Helen Svedin che gli ha dato anche tre splendide figlie: Daniela nata nel 1999, Martina nata nel 2002 e l'ultima di casa Figo, Stella nata nel 2004. I due, in realtà, sono insieme dal 1996 e dopo quasi 24 anni l'amore tra il portoghese e la 43enne svedese sembra essere rimasto immutato.

Daniela, figlia maggiore del pallone d'oro 2000 qualche mese fa era stata sfortunata protagonista di un hackeraggio con alcune sue presunte foto e video di rapporti intimi che erano finiti in rete. La ragazza si era difesa negando di essere lei: "Quella è una ragazza che finge di essere me. Voglio informare tutti che le immagini sono false e non sono affatto le mie! Non capisco il motivo che si cela dietro tutto ciò e mi rende triste" . La figlia maggiore di Figo e la Svedin aveva postato un lungo post su Instagram dove si sfogava per questa cosa spiacevole: "Ripeto, voglio che tutti sappiano e capiscano che le immagini sono false e non sono affatto le mie!".

La popolarità di Daniela sta crescendo in maniera esponenziale su Instagram e nel giro di nove mesi si è passati da meno di 50.000 a più di 70.000 seguaci che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono in diversi momenti della giornata. L'ultimo scatto postato dalla figlia maggiore di Figo ha fatto il pieno di like con oltre 7000 mi piace e una serie infinita di commenti. Il costume leopardato di Daniela, ovviamente, non è passato di certo inosservato con il pubblico maschile che ha dimostrato di apprezzare e non poco il fisico mozzafiato della figlia maggiore dell'ex giocatore di Barcellona, Real Madrid ed Inter che sta seguendo le orme della madre.



