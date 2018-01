Daniele Bossari: "L'8 giugno io e Filippa ci sposiamo"

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di '90 Special su Italia Uno e, proprio durante la prima diretta, Daniele Bossari ha fatto una confessione esclusiva.

Il vincitore del Gf Vip, interpellato per ricordare cosa sono stati gli anni '90, ha svelato che lui e Filippa Lagerback si sposeranno l'8 giugno. Una rivelazione che ha lasciato tutti di sasso, visto che da quando è finito il Grande Fratello, riviste, siti e blog hanno tentato di indovinare in ogni modo quando i due sarebbero convolati a nozze.

Nessuno ce l'ha fatta, così Daniele Bossari ha spiazzato tutti rivelandolo in diretta nel programma di Nicola Savino. Gli anni '90, per Bossari sono stati proprio gli anni in cui ha perso la testa per Filippa vedendola nello spot pubblicitario della birra. E proprio quando gli hanno mostrato il filmato della sua amata, con gli occhi lucidi, ha esclamato: "Ci sposiamo l'8 giugno".