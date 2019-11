Daniele Bossari: "Nel mio libro mi sono messo a nudo"

Mai come in quest’ultimo periodo gli scaffali delle librerie sono pieni di autobiografie scritte da personaggi del mondo dello spettacolo e di social. Ora è il turno di Daniele Bossari che ha fatto una Instagram story per annunciare questa grande novità che lo riguarda. Si tratta del suo esordio nel campo della narrativa e il libro, che si intitola " La faccia nascosta della luce ", è un ritratto onesto, schietto e sincero del Bossari più intimo e privato. Questo è quello che lo stesso conduttore promette ai suoi lettori, parlando su Instagram della sua fatica letteraria. Bossari è noto per essere un uomo dalla personalità complessa, energico eppur malinconico, come ha dimostrato durante la seconda edizione de “Il Grande Fratello Vip”, da lui vinta. I suoi ammiratori si aspettano quindi che il libro si distingua per profondità di analisi psicologica.

Bossari, d’altronde, non si è tirato indietro e ha deciso di mettersi completamente “ a nudo ”, svelando molte cose di sé che finora non aveva mai rivelato. Molto emozionato ha esordito annunciando che il suo libro, edito da Mondadori, da oggi è disponibile in pre-ordine in tutti gli store online come e-book, ma uscirà nella sua versione cartacea il prossimo 26 novembre e ha svelato anche la copertina, mostrando l’immagine sul suo tablet, un primo piano del suo viso illuminato parzialmente dalla luce fioca di un fiammifero che brucia. Il sottotitolo, d’altronde, è “ La mia storia di abissi profondi e puro amore ”.

“ Sono molto contento, molto soddisfatto, ma anche molto emozionato perché c’è la gioia per questa creatura che nasce ma c’è anche un po’ di preoccupazione perché in questo libro mi metto a nudo ”, spiega Bossari, annunciando che si tratta di “ un libro molto duro, forte ”. Felice ed emozionato allo stesso tempo, Bossari ha salutato i suoi follower nella Instagram Story promettendo di lasciare nei prossimi giorni dei link di approfondimento sul libro “ a cui tengo moltissimo ”.