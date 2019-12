Daniella Semaan è il vero segreto di Cesc Fabregas

Cesc Fabregas nel corso della sua carriera è stato più volte vicino ad un suo arrivo in Italia con Inter, Milan e Juventus che a turno avevano dimostrato il forte interesse per il 32enne spagnolo che alla fine ha giocato in tre campionati: Premier League, Liga e Ligue 1 dove attualmente milita tra le fila del Monaco. L'ex Barcellona, Arsenal e Chelsea aveva scelto il club francese per Thierry Henry che l'anno scorso era l'allenatore dei biancorossi e che fu esonerato poco dopo il suo approdo in Francia.

Fabregas negli ultimi anni è andato un po' in calo al Chelsea non riuscendosi ad esprimere come sui livelli di Arsenal e Barcellona. Il classe '87 è cresciuto nelle giovanili blaugrana ma nel 2003, a soli 16 anni passa ai Gunners con cui gioca 303 partite segna 57 reti in otto stagioni. Nel 2011 torna a casa, al Barcellona ma vi resta solo per tre anni fino al 2014. Con i catalani gioca 151 partite e segna 42 gol. Nei suoi quattro anni e mezzo al Chelsea invece disputa 197 partite realizzando 22 reti: 677 le presenze totali con 122 reti al suo attivo, non male per un centrocampista.

Cesc sta invece faticando al Monaco anche se la squadra biancorossa è nettamente peggiorata negli anni nonostante una rosa di valore è oggi a metà classifica. Fabregas, però, nel Principato non è giunto da solo ma con la sua sexy moglie Daniella Semaan, grande amica di Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi. I due si sono sposati nel 2018 ma in realtà stanno insieme dal 2009 quando il classe '87 vestiva ancora la maglia dell'Arsenal.

Daniella era sposata con Elie Taktouk, 45enne milionario che ai microfoni del Sun, ben sette anni fa, aveva raccontato come Fabregas gli avesse rubato la moglie: "Sono stato insensibile e in choc per mesi. Ero completamente privo di emozioni, ma non l'ho mai rivoluta con me. Il minuto dopo aver visto le foto, mi sono sentito disgustato per il suo comportamento".

Il libanese ha poi svelato come gli desse fastidio come Fabregas potesse diventare il padre dei suoi due figli all'epoca di 8 e 11 anni: "Non sono sorpreso da lui, non mi aspettavo di meno. Davvero non sono interessato a lui. Lui ha 25 anni ed è uno sciocco. Lei gli è andata dietro e lo lascerà non appena il denaro e la fama se ne andranno. Lui non è David Beckham. Il massimo che farei è baciare mia moglie sulla guancia, davanti ai miei figli" . Aveva poi parlato di un mantenimento di 2500 sterline al mese contro i circa 10000 euro da lei richiesti inizialmente.

Daniella, però, ha dimostrato il contrario dato che è insieme a Fabregas da oltre dieci anni e nelle scorse ore ha pubblicato una foto vestita da sposa ricordando il matrimonio con il suo Cesc e con l'ex giocatore della nazionale spagnola che ha commentato: "Il giorno più bello con la persona dal cuore e dall’animo più belli”.



