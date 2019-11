Danny De Vito e The Rock si imbucano ad un matrimonio

Il giorno del matrimonio per gli sposi è davvero indimenticabile, figuriamoci poi se durante il ricevimento entrano a sorpresa due divi hollywoodiani che cantano una romantica canzone d’amore. Ecco questo è quello che è successo ad una coppia, Christine e Will, che si sono trovati nello stesso albergo di Danny De Vito e The Rock, che stavano facendo un tour promozionale per l’uscita di “Jumanji: The Next Level”. I due, senza pensarci un solo secondo, si sono “imbucati” durante la cerimonia e sono entrati in grande stile nella sala.

Lo stupore è stato generale, soprattutto quando gli invitati e gli sposi hanno riconosciuto i due grandi attori americani che, preso un microfono, si sono dilettati a cantare “Unforgettable” l'indimenticabile canzone di Nat King Cole. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e poi postato sui social da Dwayne Johnson (The Rock), che ha scritto un pensiero speciale per la coppia: “ Non mi sono mai imbucato ad un matrimonio, ma questa volta con De Vito è stato davvero “indimenticabile”. Stavamo sorseggiando la nostra tequila godendoci il tramonto in Messico dopo una lunga settimana di lavoro promozionale per Jumanji quando ci è venuta questa idea. Imbucarci al matrimonio. Abbiamo preso il microfono e abbiamo cantato una canzone molto speciale. È stato davvero molto bello e l’amore che aleggiava nella stanza nei confronti dei due sposi era fortissimo. Congratulazioni alla splendida coppia, Kristine e Will, e ai loro quattro bambini, Ryan, Mason, Edie e Max. Una famiglia bellissima ”.

Come dicevamo i due attori stanno promuovendo “ Jumanji The Nex Level ” che in Italia uscirà il giorno di Natale. In questo nuovo capitolo, si rientrerà nel mondo di Jumanji passando però ad un livello “più alto” del gioco, che diventa davvero molto pericoloso. Nel cast, come nel primo capitolo anche un fantastico Jack Black.

Dwayne Johnson non è nuovo a questo tipo di sorprese ed è un attore molto impegnato nel sociale, spesso è andato negli orfanotrofi o in alcune scuole per fare una sorpresa ai bambini meno fortunati. È attualmente uno degli attori più pagato di Hollywood e prossimamente sarà il protagonista di un film Disney che si preannuncia un vero e proprio successo. Si tratta di "Jungle Cruise" che interpreterà insieme ad Emily Blunt. Il film prende spunto da una famosa attrazione dei parchi avventura Disney dove una piccola barca porta i visitatori lungo un fiume pieno di insidie. Nella pellicola invece il "gigante buono" si troverà a fare i conti con i pericoli della foresta.