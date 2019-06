Dark: spiegazione dei personaggi per orientarsi nella stagione 2

Dark è una delle serie tv più complesse degli ultimi anni a causa non solo dei numerosi personaggi e delle relazioni sentimentali tra di loro, ma anche per i viaggi nel tempo che hanno svelato collegamenti familiari incredibili. Facciamo chiarezza sui personaggi principiali della prima stagione di Dark che rivedremo anche nella seconda, disponibile da alcuni giorni su Netflix.

Famiglia Kahnwald

Jonas è il protagonista di Dark. È l’unico figlio di Michael/Mikkel e Hannah, e quindi è anche nipote di Ulrich e Katharina Nielsen. Martha, figlia di questi due, nonché amore della sua vita, è sua zia.

Michael, insieme al figlio Jonas, è uno dei personaggi cardine di Dark. Nel corso della prima stagione scopriamo che in realtà è Mikkel, figlio di Ulrich e Katharina Nielsen. Nel 2019 si suicida e lascia una lettera in cui spiega, come può, le circostanze che lo hanno portato a questo gesto.

Hannah è la moglie di Michael e la madre di Jonas. Fin da piccola è innamorata di Ulrich e in età adulta ha una relazione extraconiugale con lui.

Ines è la madre adottiva di Michael/Mikkel, quindi nonna di Jonas. Nel 1986 è infermiera all’ospedale di Winden. Anche lei come Jonas ha la lettera che lascia Michael/Mikkel prima di suicidarsi.

Famiglia Nielsen

Ulrich è un poliziotto di Winden. È sposato con Katharina ed è il padre di Martha, Magnus e Mikkel. Ha una relazione extraconiugale con Hannah Kahnwald e nella prima stagione scopre l’esistenza dei viaggi nel tempo. Durante le sue ricerche nella grotta arriva nel 1953 e non nel 1986, dove invece si trova il figlio Mikkel. Rimane intrappolato negli eventi che si verificano nel passato venendo arrestato da un giovane Egon Tiedemann. Nel 1986 è scomparso suo fratello Mads, in circostanze simili avverrà poi la sparizione del figlio Mikkel.

Katharina è la moglie di Ulrich e madre di Magnus, Martha e Mikkel. È la preside della scuola di Winden.

Magnus è il figlio maggiore di Ulrich e Katharina. Ha una relazione con Franziska.

Martha, figlia di Ulrich e Katharina, è l’amore di Jonas, ma durante l’assenza a causa delle cure psichiatriche di lui si fidanza con Bartosz. È anche la zia di Jonas in quanto sorella di Mikkel/Michael.

Mikkel è figlio Ulrich e Katharina. Nel primo episodio della prima stagione scompare e lo rivediamo nel 1986. Qui diventa Michael e viene adottato dall’infermiera Ines Kahnwald. Nel 2019 si suicida, quando ormai è per tutti Michael Kahnwald.

Agnes è la madre di Tronte e nonna di Ulrich e di Mads. Nel 1953 affitta una camera da Egon e Doris Tiedemann. Si trasferisce lì con il figlio.

Tronte è il padre di Ulrich e Mads. Ulrich sospetta di lui riguardo alla sparizione del fratello Mads e del figlio Mikkel perché in entrambe le occasioni non si trovava dove ha detto di essere.

Jana è la madre di Ulrich e Mads, nonché moglie di Tronte. Fin dalle prime sparizioni del 2019 nota delle similitudini con quanto successo nel 1986 a suo figlio Mads.

Famiglia Doppler

Charlotte è il capo della polizia della città di Winden nel 2019. Suo marito è Peter, lo psicologo di Jonas. I suoi figli sono Franziska ed Elisabeth. È stata cresciuta dal nonno adottivo H.G. Tannhaus e non dai genitori di cui conosce poco.

Peter è il marito di Charlotte e padre di Franziska (la ragazza di Magnus) ed Elisabeth (ragazza sordomuta). Anche lui come Tronte Nielsen non dice la verità su dove si trovava la notte in cui sparì Mikkel. È stato lo psicologo di Jonas in seguito al suicidio di Michael. Tradisce la moglie con un travestito.

H.G. Tannhaus è il nonno adottivo di Charlotte. È l’orologiaio della città ma si occupa anche di scienza, in particolare di viaggi nel tempo. Infatti, non solo ha scritto un libro (che Helge regala a Claudia) ma costruisce anche la macchina del tempo usata da Jonas.

Franziska è figlia di Peter e Charlotte. Legata sentimentalmente a Magnus.

Elisabeth è figlia di Peter e Charlotte, nonché sorella di Franziska. È sordomuta e nella prima stagione viene avvicinata dal misterioso prete Noah che gli consegna un orologio da taschino con una dedica per la madre.

Helge è il figlio del fondatore e presidente della centrale nucleare. Nella prima stagione si vede Ulrich che nel 1953 lo picchia e gli provoca cicatrici sul volto. È il padre di Peter. Nel 1986 lavora alla centrale nucleare, nel 2019 lo vediamo ricoverato in un centro di cura, da cui si allontana spesso. Non si dà pace per quanto Noah gli ha fatto fare.

Bernd è il padre di Helge e quindi nonno di Peter. Ha fortemente voluto la centrale nucleare nel 1953 nonostante il ritrovamento di due cadaveri di bambini nel cantiere durante la costruzione. Nel 1953 ha un bastone che lo aiuta a camminare, nel 1986 è su di una sedia a rotelle.

Famiglia Tiedemann

Claudia è la madre di Regina e quindi nonna di Bartosz. Succede a Bernd Doppler alla guida della centrale, prima donna in questo ruolo. È una delle figure centrali della seconda stagione di Dark.

Egon è il marito di Doris e padre di Claudia. È ispettore nella polizia di Widen sia nel 1953 che nel 1986, anno in cui va in pensione. Negli stessi periodi ha a che fare con Ulrich, senza sapere che sono la stessa persona. Nel 1953 lo arresta ingiustamente per l’omicidio dei due bambini trovati nel cantiere della centrale e per la sparizione di Helge Doppler, costringendolo in questa epoca.

Doris è la moglie di Egon e madre di Claudia. Nella prima stagione si intende una relazione sentimentale tra lei e Agnes Nielsen.

Regina è la madre di Bartosz, migliore amico di Jonas. Dirige l’hotel di Winden. Da piccola ha sempre avuto un carattere taciturno, è la prima persona con cui parla Mikkel quando arriva nella scuola nel 1986.

Aleksander è il marito di Regina, di cui prende il cognome. Succede a Claudia Tiedemann alla guida della centrale nucleare. Il suo vero nome è Boris Niewald, e non Alexander Köhler, ed è in fuga da un passato misterioso.

Bartosz è l’unico figlio di Regina e Aleksander. Durante l’assenza dell’amico Jonas si fidanza con Martha Nielsen.