David Beckham, l’unica donna con cui “scivola” è sua figlia Harper

David Beckham è tornato un ragazzino, insieme alla figlia Harper. Sembra che ogni volta che è con lei, sia quasi un fidanzato della piccola, unica figlia femmina di tutta la famiglia. In ogni caso è molto attaccato anche agli altri suoi figli maschi con cui ha passato una divertente giornata in un parco acquatico di Miami.

A scivolare con lui c’erano Romeo, Cruz e la piccola Harper di 8 anni. Una giornata piena di divertimento a Tindal Cove dove l’ex calciatore sembrava divertirsi di più dei suoi figli. Ad un certo punto David è salito su uno scivolo d’acqua insieme ad Harper, e mentre lei sembrava un po’ preoccupata, lui era felicissimo come se avesse ancora dieci anni.

Talmente felice che ha postato anche le foto sul suo profilo Instagram. Tutta la famiglia Beckham, si sta godendo le vacanze in Florida, e sono stati visti uscire insieme anche ad Eva Longoria e a suo figlio, il piccolo Santiago, che li hanno poi raggiunti al parco.

Harper è stata particolarmente carina con il piccolo di appena un anno, e ha giocato con lui per tutto il tempo in piscina, tanto che Eva li ha voluti ritrarre insieme scrivendo poi “ Harper Seven ama tanto Santi ”.

Non si è però avvistata mamma Victoria, che probabilmente sarà impegnata nella lavorazione della sua nuova collezione, ma presto raggiungerà la famiglia a cui però manca un pezzetto: Brooklyn il figlio maggiore della coppia, che però è in vacanza con la sua fidanzata, quindi è un assente giustificato.