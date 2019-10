Davide Devenuto lascia Un posto al sole: "La parte piacevole del lavoro si è esaurita"

Una delle soap opera italiane più seguite, Un posto al sole, perderà uno dei suoi interpreti di spicco, l’attore Davide Devenuto, che ha annunciato di essere pronto a dire addio al personaggio di Andrea Pergolesi.

Dopo 16 anni durante i quali è entrato appieno nel personaggio di Andrea, che ha vestito i panni di fotografo, poi di investigatore privato, cameriere e ora chef del Vulcano, Davide Devenuto ha deciso di mettere un punto a questa sorta di storia d’amore. “ Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione. Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere – ha raccontato in una intervista al settimanale F - . A volte ho pensato che insieme al copione mi avrebbero dovuto fornire uno psicologo. In ogni caso girerò fino a gennaio quindi avrò tempo per elaborare questa separazione ".