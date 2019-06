De André pizzica Salvini: "È un fan di mio padre? Può essere ma si è fermato a lalala..."

Cristiano De Andrè ha tirato una frecciatina al minsitro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della presentazione a Milano del concerto che lo vedrà protagonista all'Arena di Verona. "Ha detto che ama le canzoni di mio padre? Può darsi, ma credo si sia fermato a 'Il pescatore', non capendo che 'il pescatore' era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al la la la la la la la ", ha detto il cantautore dopo che gli è stato chiesto cosa pensa del fatto tra i fan di Faber ci sia anche il leader della Lega Salvini.

"De Andrè poi parla del rapporto con suo padre e della sua scelta di seguire la musica. "Papà non era d'accordo, lui mi avrebbe voluto veterinario ma io - ammette - ero già innamorato della musica". Il concerto dell'Arena che ha avuto il patrocinio morale della Fondazione De Andrè e che sarà ripreso, "non ha ancora una scaletta", ammette Cristiano. Di sicuro c'è che sarà diviso in tre blocchi. "Inizio io con 'Storia di un impiegatò, poi ci saranno 40' dell'Anniversary della Pfm, e infine una parte comune". Anche perchè "una manciata di cromosomi e qualcosa della voce di mio padre ce l'ho e il pubblico qualcosa vorrà ascoltare".