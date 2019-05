de Vrij e fidanzata in vacanza in Sicilia: follower in delirio per la coppia

Stefan de Vrij è uno dei punti di forza dell'Inter e della nazionale olandese. L'ex centrale della Lazio ha guidato alla grande la difesa nerazzurra insieme al suo compagno di squadra Milan Skriniar. La squadra dell'ex tecnico Luciano Spalletti ha conquistato con tanta sofferenza la Champions League e ora i giocatori si possono godere le meritate vacanze, o almeno in parte, prima di rimettersi gli scarpini per giocare le partite degli impegni con la nazionale per le qualificazioni ad Euro 2020. de Vrij ha subito deciso di staccare per qualche giorno e di partire per la Sicilia con la sua bella fidanzata Doina Turcanu.

De Vrij si trova nella bellissima isola italiana e qualche giorno fa aveva risposto ad una richiesta un po' particolare di un tifoso dell'Inter che gli chiedeva un incontro data la sua presenza nel suo paese. L'ex Feyenoord è un ragazzo molto semplice un po' come la sua bella Doina che sui social non è molto popolare per ora, con 13.500 follower, ma che sta incantado con i suoi ultimi scatti al mare con il suo fidanzato. La foto postata in barca dalla bellissima Scopello ha scatenato i suoi tanti fan ed ha messo insieme in poco tempo oltre 2.000 like e una serie di commenti davvero al miele sia per la coppia che per la bella 27enne di origine moldava ma nata in Romania. Doina, inoltre, nel 2010 ha vinto il concorso “Miss Trionfale 2010” e i due si sono conosciuti a Roma, quando Stefan vestiva la maglia della Lazio. Da quel momento in poi non si sono più lasciati con i tifosi dell'Inter che hanno potuto ammirare per tutta la stagione la bellezza acqua e sapone di lady de Vrij.