La dedica d’amore di Victoria per il compleanno di David Beckham

Con la mano appoggiata su quella del marito, a simboleggiare la loro indissolubile unione che da vent’anni fa sognare i fan di tutto il mondo, Victoria Beckham ha voluto oggi fare gli auguri di buon compleanno al suo amato consorte David, giunto al traguardo dei 44 anni.

Nell’immagine postata da Victoria si vede la sua mano sinistra, con all’anulare il meraviglioso anello di fidanzamento con cui David Beckham la chiese in moglie nel 1999, appoggiata proprio all’altezza del tatuaggio con scritto “Victoria “che l’ex calciatore le dedicò poco dopo averla conosciuta, per poi anni dopo aggiungervi sotto la scritta “ Dream Big Be Unrealistic ” suggeritagli dagli amici Beyoncé e Jay-Z, ritenendo che si adattasse perfettamente al temperamento volitivo di sua moglie.

Victoria Beckham ha postato sui social questa romantica immagine, spazzando via i rumor che danno la coppia in crisi a causa delle presunte scappatelle di lui. Nella dedica ha scritto: “ Buon Compleanno David. Per noi sei tutto. Ti amiamo così tanto! Baci ”. E, naturalmente, parlando al plurale, negli auguri ha incluso anche i quattro figli che ha avuto dal marito: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Per ognuno di loro papà David si è fatto tatuare il loro nome in diversi parti del corpo, mentre la moglie Victoria non ama i tatuaggi e quei pochi che ha fatto in vita sua se li sta facendo cancellare tutti, a partire dalla scritta che aveva dedicato al marito “I am my beloved's and my beloved is mine” (trad. "Sono del mio amato e il mio amato è mio"), il primo a sparire. Ma la sua sarebbe solo un’esigenza estetica dettata dal voler apparire più elegante e impeccabile, cosa che i tatuaggi le impedirebbero, rovinandole i look chic e rigorosi che è solita indossare.



