Defending Jacob, Chris Evans protagonista della serie Apple

Chris Evans sarà al centro della prossima miniserie tv di Apple, Defending Jacob, in arrivo ad aprile sulla piattaforma streaming del colosso di Cupertino.

Defending Jacob, trama

La storia su cui si basa questa miniserie tv targata Apple si ispira al libro di William Landay “In difesa di Jacob”, uscito in Italia nel 2012. Andy Barber è un assistente procuratore distrettuale di una piccola città del Massachusetts il quale si ritroverà a dover decidere tra l’amore per il figlio e la correttezza della sua professione. Il figlio quattordicenne Jacob è infatti tra i principali sospettati di aver commesso l’omicidio di un suo compagno di classe.

Un cast di livello per la serie tv Apple

Nel ruolo di Andy Barber, protagonista degli episodi, vedremo Chris Evans, mentre in quello del figlio Jacob ci sarà Jaeden Martell. I due sono alla loro seconda collaborazione, oltre che seconda parentela proprio nei rispettivi ruoli, avendo da poco partecipato ad uno dei film più apprezzati del 2019: Cena con delitto - Knives out. La madre di Jacob, Laurie, sarà interpretata da Michelle Dockery, attrice della serie tv Downtown Abbey e di The Gentlemen, prossimo film di Guy Ritchie.

A comporre il cast ci saranno anche: Cherry Jones, volto noto del grande e del piccolo schermo che di recente abbiamo visto in Succession; Pablo Schreiber, prossimamente protagonista della serie tv Halo, ispirata al noto videogame; Sakina Jaffrey, attrice prima di House of Cards poi di Lost in Space; ed infine Betty Gabriel, conosciuta per Westworld e Get out - Scappa.

Come detto Defending Jacob si basa sull’omonimo libro di William Landay, la cui storia è stata adattata per Apple da Mark Bomback, già sceneggiatore di Wolverine - L’immortale e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Chris Evans, prima volta da protagonista di una serie tv

Per l’attore americano si tratta del primo ruolo da protagonista assoluto di una serie tv, o meglio di una miniserie tv. Evans è noto al pubblico per essere stato prima La torcia umana nei due film sui Fantastici 4, poi per il ruolo di lungo corso avuto nel Marvel Cinematic Universe come Capitan America, personaggio che ha abbandonato definitivamente con il film Avengers: Endgame, passando il testimone a Sam Wilson, cioè Falcon.

Dopo aver salutato i cinecomics Evans però ha trovato subito spazio in un altro titolo particolarmente nutrito di star. Parliamo di Cena con delitto - Knives out, in cui ha recitato al fianco di Ana de Armas, Daniel Craig, Christopher Plummer e altri. Ora, con Defending Jacob, Chris Evans debutta nella piattaforma streaming di Apple con un racconto drammatico che potrebbe mostrare aspetti della sua recitazione ancora poco conosciuti.

Quando esce Defending Jacob

Defending Jacob sarà una miniserie tv composta otto episodi, di cui i primi tre saranno subito disponibili nel catalogo di Apple Tv +, mentre i restanti lo saranno con cadenza settimanale, con un rilascio quindi che segue la modalità usata per i precedenti The Morning Show, Servant e For All Mankind. I primi tre episodi saranno disponibili dal 24 aprile prossimo.