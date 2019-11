"Così il mio ex marito mi ha picchiato": il video choc di Delia Duran

Delia Duran è stata ospite a Live! Non è la d'Urso. Insieme al compagno Alex Belli ha raccontato dell'aggressione subita fuori dal tribunale dall'ex marito Marco Nerozzi. Negli scorsi giorni la modella aveva pubblicato sui social del violento scontro tra lei, il nuovo fidanzato Alex Belli e l'ex marito. Un'aggressione per la quale Delia era dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale Magiagalli di Milano.

La modella venezuelana, però, prima di andare in studio da Barbara d'Urso ha pubblicato nelle storie di Instagram alcuni video choc dove Nerozzi la aggredisce. I filmati, come spiega sui social Delia Duran, sono stati realizzati grazie a una telecamera nascosta e documentano la violenza con cui la donna è stata trattata nella sua abitazione. " Per tutti coloro che mi chiedono che forza ho avuto per uscire fuori da una situazione di rapporto così grave con una persona così violenta - ha spiegato su Instagram Delia - pubblico cosa mi è successo, con tanto di video e referto medico dell'ospedale. Quello che vi sto facendo vedere sono immagini molto forti che mi riguardano e sono successe diversi mesi fa, dove mi ero semplicemente recata a casa a prendere i miei effetti personali. Questo è quello che mi è successo tutto ripreso fortunatamente da una telecamera che avevo nascosto addosso per documentare quello che accadeva in casa ".

Nel video, che a tratti è molto confuso a causa delle percosse subite dalla modella, si vede l'ex marito della Duran prenderla per i piedi e trascinarla ma anche imprecare contro di lei. " Dopo più di un'ora rinchiusa in una cantina - commenta a margine dei filmati la Duran - sono riuscita a entrare in casa, buttata a terra e presa a calci da questo uomo se così si può chiamare il mio ex, che si chiama Marco Nerozzi e che non dovrebbe nemmeno avere il coraggio di camminare per strada ".