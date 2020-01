Delirio "sessismo", ora cantano tutti

Laura Rio

Siamo ai limiti del delirio. Forse neppure l'anno scorso le dichiarazioni di Baglioni sui migranti avevano scatenato così tanto la reazione del popolo dei social come sta avvenendo sui due casi sanremesi con al centro le donne. Addirittura attrici famose come Claudia Gerini inneggiano al boicottaggio del Festival e sulla piattaforma change.org è stata lanciata una petizione per cambiare il conduttore. Partiamo dal caso Gregoraci, la soubrette che ha accusato Nicola Savino di averla esclusa dall'«Altro Festival» in quanto di destra e aver preferito comici di sinistra. Ieri il presentatore ha replicato durante «Deejay Chiama Italia», su Radio Deejay: « Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito». La Gregoraci ribatte tramite LaPresse: «Avvilito? Savino? No guardi, avvilita sono io per quanto è successo!!! Mi lascia basita il fatto che Amadeus (che aveva difeso Savino) fosse totalmente all'oscuro della mia trattativa con la Rai. Un punto è certo: e cioè che il mio manager, Durante, aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e che l'ultimo giorno sono stata liquidata».

L'altro caso che tiene banco riguarda le frasi «sessiste» pronunciate da Amadeus durante la conferenza stampa di martedì su Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi: «L'ho scelta per la sua capacità di stare un passo indietro al suo uomo». Già l'altro ieri il conduttore aveva spiegato di essere stato frainteso, che si riferiva alla volontà della modella di non sfruttare la fama riflessa del più famoso motociclista italiano. Ma non è bastato.

Ieri è scesa in campo l'attrice Claudia Gerini addirittura lanciando l'hashtag «Boicottiamo Sanremo». Anche se poi deve aver cambiato idea e cancellato il post su Instagram. «Come si fa nel 2020 - aveva scritto - a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Un uomo al centro, che parla..... le donne come contorno di belle statuine.... degne di stare lì sedute perché bellissime (all'uomo non è richiesta la bellezza incredibile)». Alla Gerini si è accodata, tra le tante, Ambra Angiolini: «Ma sono proprio d'accordo!!! Sono indiscutibilmente brutti quasi tutti e noi sempre giudicate se invecchiamo, se ingrassiamo, se cellulitichiamo..... ma basta!!». Ieri Amadeus è stato difeso dal neo direttore di Raiuno Stefano Coletta («È chiaro che non aveva intenzione di offendere nessuno») e ha ribadito di «essere la persona meno sessista della terra». Ma certo non finisce qui.