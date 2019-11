Demi Lovato è incinta, ma è una finzione per una serie tv

Demi Lovato ha preso in contropiede i suoi molti follower, quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie allo specchio che la ritrae in un abito stile anni '50 e il ventre prominente a causa di una gravidanza.

L'attrice e cantante di 27 anni, lanciata nel mondo dello spettacolo grazie alla casa di produzione di Walt Disney, ha però smorzato subito entusiasmi e curiosità, scrivendo che la foto non è altro che un dietro le quinte della sua prossima apparizione come guest star nella sit-com Will e Grace. Lo scorso agosto, come ricorda Just Jared, Demi Lovato aveva infatti annunciato che avrebbe perso parte ad un arco narrativo di ben tre episodi nella famosa serie incentrata sull'amicizia tra i due protagonisti del titolo della serie televisiva.

Il personaggio di Demi Lovato all'interno dello show, da quanto emerso, si chiamerà Jenny e viene descritta come una ragazza che entrerà nella vita del protagonista Will (interpretato da Eric McCormack) in un modo decisamente inaspettato e visto l'aspetto con cui si è presentata l'attrice al suo pubblico su Instagram non è difficile da credere.

Sotto la didascalia dell'immagine postata sul famoso social network fotografico, Demi Lovato ha scritto: "Realtà o finzione?" . Insieme alla foto Demi Lovato ha pubblicato anche un video in cui, dopo essersi mostrata in volto, si riprende dal basso per fare un primo piano al suo pancione finto.

L'apparizione di Demi Lovato all'interno dello show Will & Grace rappresenta un ritorno al mondo dello spettacolo per l'attrice/cantante che, nel 2018, dopo la pubblicazione del singolo Sober in cui raccontava i suoi problemi di dipendenza quasi a voler chiedere scusa ai genitori per la delusione che era stata, era ricaduta nel tunnel della droga dopo più di sei anni di sobrietà.

Will & Grace è una serie che ha debuttato nell'ormai lontano 1998 e si è conclusa nel 2006, quando si ritagliò una sua importanza per essere uno dei primissimi prodotti ad avere al centro della propria narrazione un personaggio apertamente omosessuale. A undici anni dalla chiusura, nel 2017, venne portato sul piccolo schermo una nuova stagione revival, come era già stato fatto con altri prodotti come Una Mamma Per Amica. Quella a cui prenderà parte Demi Lovato è la terza serie del revival, l'undicesima dell'intera stagione.

Segui già la nuova pagina di Gossip de ilGiornale.it?