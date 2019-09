Demi Lovato posa in bikini e mostra la cellulite

Senza filtri né paure. Demi Lovato ha pubblicato su Instagram una sua immagine in bikini in cui fa bella mostra della sua cellulite, esibita come parte del suo corpo, non certo come difetto, e invitando tutte le donne a liberarsi dalla gabbia mentale che vuole che si faccia tutto il possibile per nascondere l’odiata cellulite, dagli abiti e lingerie coprenti ai filtri nelle foto perché non è una malattia, né qualcosa di cui vergognarsi anche se è proprio la vergogna il sentimento che è stato inculcato nelle donne dalle menti del marketing della moda e della cosmesi.

E Demi Lovato, stanca di essere giudicata per il suo corpo e, soprattutto per qualcosa come la cellulite che anche le top model hanno, come dimostrò tempo fa Kate Moss, è il volto perfetto di questa nuova crociata e su Instagram posa fiera delle sue rotondità e del suo corpo curvy e voluttuoso. Ma, soprattutto, oltre a fotografare se stessa, scrive, perché il suo è un autentico post Manifesto dedicato alle sue follower e a tutte le donne.

" Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini. Ed indovinate un po', ho la cellulite! ”, esordisce con orgoglio la popstar 27enne, che continua: “ Sono letteralmente così stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto di bikini sono state modificate e odio averlo fatto ma è la verità) in modo che gli altri pensino che sono la loro idea di ciò che è bello, ma non sono io ”.

Con questa coraggiosa foto la cantante ha detto che vuole inaugurare “ un nuovo capitolo della mia vita che riguardi l'autenticità di ciò che sono piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro ”. “ Quindi qui sono io, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di possedere un corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò ”, ha concluso rivelando anche il suo desiderio di essere mamma un giorno.

Il post di Demi Lovato, che ha superato gli 8 milioni di like, è pieno di commenti entusiastici di tante donne che si riconoscono in ogni parola e condividono le sue stesse paure e insicurezze e, proprio come lei, desiderano finalmente liberarsene.



