Demi Lovato torna single e si vendica dell'ex cancellandolo dai social

Sembrano tirare un sospiro di sollievo i fan di Demi Lovato che, alla notizia che la loro beniamina aveva rotto con la sua nuova fiamma,il modello Austin Wilson, hanno inondato i social di commenti entusiasti perché finalmente " Demi ha capito che essere aveva accanto ". Wilson non era mai piaciuto alla fanbase della popstar che, scampata per miracolo a una overdose e dopo un duro periodo di disintossicazione in un rehab, aveva preso a frequentare un modello noto per l’abuso di alcolici e i fan si erano preoccupati perché " Demi quella roba lì deve vederla nemmeno in foto " e " non può stare con qualcuno che può tentarla a ricadere...è assurdo" . A quanto pare le loro speranze che si trattasse di un fuoco di paglia e non fosse vero amore tra i due si sono avverate.

Demi Lovato è tornata single e tra lei e Ausin Wilson deve essere finita davvero male se, come riporta The Blast, la cantante sta cancellando tutti i messaggi e le foto che la vedono in compagnia del modello sui suoi social, come se volesse anche cancellarlo dalla vita virtuale, oltre che da quella reale. Sarebbe stata infatti lei a dire basta ad un rapporto che sembrava idilliaco, a giudicare dalle prime dichiarazioni dei due che sembravano aver trovato l’uno nell’altra la propria anima gemella, come proclamavano in alcuni scatti su Instagram in cui avevano ufficializzato la loro relazione. Invece dopo poco più di un mese è già tutto finito e con uno strascico di rabbia che ha portato la cantante 27enne a far piazza pulita dell’ex dai suoi social.

" Demi si sta concentrando su se stessa e sul suo lavoro in questo momento, oltre a concentrarsi sul suo rapporto con Dio E non vede l’ora d aprire il capitolo 2020 della sua vita, entusiasta per ciò che vi troverà" , ha rivelato una fonte vicina alla cantante al magazine People. Inoltre lei stessa, ai fan che le chiedevano come stesse dopo la fine della sua storia con Wilson ha deciso di rispondere, come riporta Just Jared, senza tuttavia spiegare i motivi della sua decisione di chiudere col modello: " Le rotture sono difficili per entrambe le parti coinvolte. Siate gentile e pregate per me ".