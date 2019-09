Demi Moore choc: "Stavo per morire e vidi la luce come Sam in Ghost"

Demi Moore ha recentemente pubblicato "Inside Out", la controversa autobiografia ricca di particolari scottanti sulla sua vita, che ha suscitato non poco clamore. E proprio in occasione della presentazione del libro l’attrice, ospite a Good Morning America, ha rivelato un episodio davvero sconcertante alla conduttrice.

Reduce dalla separazione da Ashton Kutcher, che la allontanò dalle sue tre figlie, Demi all’epoca dell’episodio faceva uso di droga e durante un party ebbe un attacco epilettico, che la portò a combattere per la sua vita. Visibilmente emozionata, la 56enne ha rivelato a Diane Sawyer di aver vissuto in prima persona un momento molto simile a quello interpretato da Patrick Swayze in Ghost, che potremmo definire un’esperienza fuori dal corpo, tra la vita e la morte. Nel film interpretato dalla stessa Moore, Sam entra in un tunnel di luce, lasciando il mondo terreno e l’amata moglie Molly.