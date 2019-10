Demi Moore: "Bruce Willis non meritava di essere pagato più di me"

Demi Moore non riesce a frenare la lingua: dopo le scottanti rivelazioni sul matrimonio con Ashton Kutcher, un altro ex marito è finito nel mirino. Ospite del programma "Late late show", l’attrice ha parlato delle abilità recitative di Bruce Willis.

La coppia si è sposata nel 1987 e si è separata nel 2000. In questi 13 anni d’amore ha avuto tre figlie: Rumer Glenn nata nel 1988, Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Del loro matrimonio Demi Moore non ha un bel ricordo, come ha rivelato lei stessa nella sua biografia “Inside out”. Lei e Bruce Willis si sono conosciuti e innamorati fin da subito: nell’arco di quattro mesi si sono sposati e hanno scoperto di aspettare la loro primogenita. Ma i problemi tra loro sono iniziati immediatamente, quando dopo il parto, Demi Moore ha voluto continuare la sua carriera ad Hollywood piuttosto che fare la casalinga e la mamma. Dopo “Ghost” è stato impossibile rinunciare al set. In meno di dieci anni è diventata probabilmente l’attrice donna più pagata, la " pioniera della parità salariale" nel cinema.

Nel 1991 Demi Moore e l’ex marito hanno recitato insieme nel film "L’ombra del testimone". E proprio su questo argomento il conduttore James Corden ha voluto punzecchiare la sua ospite. Durante la trasmissione ci sono una serie di giochi, a cui la stessa Demi Moore si è prestata con il sorriso. Uno tra questi si chiama letteralmente "Rovescia il coraggio o riempi il coraggio": consiste nel rispondere a una serie di domande "cattivelle" su altri personaggi dello spettacolo. Chi tace paga pegno: deve mangiare dei cibi a dir poco disgustosi. La tavola della scorsa puntata offriva uova marce, occhi di pesce, lingua di mucca, pasticci di animali, e anche la salsa più piccante del mondo.

James Corden le ha posto questa domanda: " Sei stata una delle pioniere della parità salariale per le donne a Hollywood. Chi è l’attore con il quale hai lavorato che non si meritava di essere pagato più di te?". Demi Moore per “salvare” il suo palato ha risposto senza esitazione: " Non so se posso davvero dire che non se lo meritava. Non tocca a me dirlo… ma è Bruce Willis". L’ilarità generale l’ha fatta subito tornare sui suoi passi: " No, no aspetta, non posso dire che non se lo meritasse ". È stata quindi costretta a pagare pegno.

Per evitare l’incidente diplomatico e non rovinare il rapporto con Bruce Willis ha preferito la salsa, piccante almeno quanto la sua lingua.