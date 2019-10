Il desiderio segreto della Regina Elisabetta: la foto informale sorprende il Regno Unito

La fotografia della regina Elisabetta II, che posa con le mani in tasca e il sorriso smagliante, ha stupito il Regno Unito. Lo scatto è stato pubblicato dal settimanale inglese Hello! per lanciare il libro della sarta reale Angela Kelly, "L'altro lato della medaglia: la regina, il comò e l'armadio". La foto non è recente ma di alcuni anni fa, anche se non se ne conosce la data di realizzazione. La storia che si cela dietro alla posa più casual e informale che la regina Elisabetta abbia mai fatto svela, però, qualcosa di più della sovrana.

Alcuni anni fa la regina Elisabetta confidò alla sua sarta personale, Angela Kelly, di avere un sogno segreto: essere fotografata in modo più informale. Un desiderio che si discostava enormemente dagli standard reali, che la volevano sempre impeccabile, seria e con pose rigide. Anche la Regina Madre e lo staff di corte non trovavano opportuno un servizio fotografico di questo tipo, sconsigliando la sovrana. Difficile credere che il suo sogno si potesse realizzare. Fu invece la stessa Kelly, durante la stesura del suo primo libro, a suggerire alla regina di provare pose più naturali in un servizio fotografico che avrebbe dovuto fare con il fotografo Barry Jeffery.

Secondo quanto riportato da Hello! Magazine la regina, dopo lo stupore iniziale, accettò e posò davanti all’obiettivo di Jeffery in modo anticonvenzionale. " La regina – racconta Angela Kelly - mi guardò con stupore mentre le chiedevo se conoscesse le implicazioni che foto simili avrebbero avuto. Ma lei mi disse sì, lo avrebbe fatto e ne era sicura. Sua Maestà si mise di fronte all'obiettivo e iniziò ad assumere una serie di pose, facendo scivolare le mani dentro e fuori dalle tasche e mettendole sui fianchi, come a imitare le posizioni delle vere modelle, in modo naturale ".

Le fotografie, su consiglio della Royal Collection, non furono però pubblicate nell’immediato. La postura così informale e quel sorriso "eccessivo" rendevano gli scatti troppo schietti, non adatti a rappresentare la Monarchia in quel momento. Oggi a distanza di anni, invece, quelle foto così anticonvenzionali mostrano una regina Elisabetta diversa ma sicuramente più vicina al suo popolo.