Desirée Maldera mamma per la seconda volta: è nata Blu

Conosciuta per essere stata una delle single più criticate di Temptation Island 2017, Desirée Maldera si è allontanata da tempo dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e, dopo la nascita del primo figlio, oggi festeggia l’arrivo della sua seconda bambina.

Sposata con Valerio Rampezzotti, Desirée è già mamma di Giancarlo, nato lo scorso gennaio e, a distanza di un anno dall’arrivo del primogenito, la Maldera ha fatto il bis con la figlia Blu. Dopo aver dato l’annuncio sui social a tutti i suoi follower, che hanno continuato a seguirla anche dopo la fine di Temptation Island, la influencer ha raccontato a tutti le ultime ore prima del parto cesareo tramite Instagram. Aiutata dalla suocera, che si è occupata di mettere in ordine la casa prima di recarsi in ospedale, Desirée ha parlato anche dell’ansia provata a poche ore prima dal parto e della notte insonne vissuta prima di conoscere la sua Blu.

Poi, sono arrivate le prime immagini che la ritraevano con il camice e in attesa di entrare in sala operatoria e, dopo poche ore, le foto in cui mostrava a tutti la figlia, nata oggi, 10 gennaio. Accanto a lei, il marito Valerio con il quale la Maldera ha deciso di creare una famiglia dopo pochi mesi dall’inizio della loro conoscenza. Il loro, infatti, è stato un amore lampo, una sorta di colpo di fulmine che ha fatto immediatamente capire alla ragazza di aver trovato l’uomo giusto con il quale costruire qualcosa di importante.

Eppure, dopo la fine di Temptation Island, si era anche parlato di un suo ipotetico flirt con Francesco Chiofalo che, ai tempi, aveva messo fine alla sua relazione con Selvaggia Roma dopo una serie di tira e molla. Entrambi, poi, smentirono e, oggi, il giovane è fidanzato proprio con una grande amica della Maldera, Antonella Fiordelisi. Le due, però, pare che negli ultimi tempi si siano un po’ perse di vista ma, come spiegato dalla compagna di Chiofalo, tra loro non c’è stato alcun litigio, semplicemente le vicende della vita le hanno portate su strade diverse e non si vedono più da tempo. Antonella, infatti, ha continuato a vivere dedicandosi allo sport e all'amore, e Desirée ha scelto di "sfornare figli".