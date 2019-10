Il detective rivela: "Il principe Andrea chiamava Epstein da 13 numeri diversi"

I l principe Andrea si trova nel mirino degli investigatori per i suoi legami con il defunto Jeffrey Epstein. A parlare dei nuovi particolari emersi, è Mike Fisten, un detective della Florida che nella casa di Palm Beach del finanziere ha trovato una rubrica telefonica, da lui definita come “il tesoro delle attività di Epstein” . Fisten racconta: “La rubrica ci ha portato fuori dalla Florida, in giro per il mondo. Se per esempio, vai alla sezione Londra, puoi trovare il duca di York. E sotto il suo nome ci sono 13 differenti numeri di Buckingham Palace”.

Il detective americano avrebbe scoperto che i due amici si sarebbero visti non meno di 10 volte in dieci anni e che il duca era solito cambiare sempre numero per contattare l'amico. Come riporta il The Sun, il 21 ottobre Fisten racconterà le sue recenti scoperte su Channel 4, mettendo a nudo il legame tra Epstein e il terzogenito della regina Elisabetta, che ha sempre negato alcun coinvolgimento con lo scandalo in corso. I guai di Andrea sono iniziati quando Virginia Giuffre affermò di esere stata una delle “schiave sessuali” di Jeffrey Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il duca all’età di 17 anni. La donna ha rivelato di essere stata “svenduta” al principe da Ghislaine Maxwell ed Epstein in persona.