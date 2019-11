Detto fatto, Bianca Guaccero punge Stefano De Martino: "Non avevi bisogno dei ritocchini!"

Dopo essere stata al centro del gossip, per via di un'ipnosi a cui ha deciso di sottoporsi a Tú sí que vales, Belén Rodríguez è tornata a far parlare di sé. Questa volta, a portare la showgirl argentina al centro dell'attenzione mediatica sono delle nuove dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Detto fatto, format di Rai 2. Bianca Guaccero ha parlato in tv degli ex avuti dalla modella argentina e sorella dell'ex gieffina Cecilia Rodriguez.

Reduce dal ritorno di fiamma ufficializzato con il ritrovato consorte Stefano De Martino, Belen ad oggi vanta love-story con diversi volti noti al grande pubblico, tra cui l'ex "re dei paparazzi" Fabrizio Corona e l'attuale fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Iannone. E, secondo la conduttrice di Detto fatto, gli ex fidanzati della modella sud-americana si somiglierebbero troppo per i suoi gusti. "Secondo me, col passare del tempo, tendono ad assomigliarsi" , ha sentenziato la Guaccero sul conto degli uomini che si sono susseguiti come fidanzati, nella vita della showgirl Rodriguez. Nello specifico, Bianca, con le sue ultime dichiarazioni, ha voluto commentare una carrellata di foto che immortalano proprio Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Sul conto di quest'ultimo, che di recente è subentrato alla conduzione di Stasera tutto è possibile e al posto di Amadeus, l'opinionista di Detto fatto, Jonathan Kashanian, non ha nascosto in puntata di ritenere che Stefano si sia fatto rifare diverse parti del corpo: "Che cosa non si è rifatto. È bono come il pane, però ha rifatto il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede".

E a fare eco all'ex gieffino Jonathan è stata la stessa padrona di casa di Detto fatto, Bianca Guaccero, la quale ha lanciato l'ennesima stoccata in studio, alludendo proprio ai presunti trattamenti estetici a cui si sarebbe sottoposto il marito di Belen Rodriguez e padre di Santiago: “Faccio un appello così: Stefano, non avevi assolutamente bisogno dei ritocchini!”.

L'ex allievo di danza ad Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, diventava famoso agli occhi del grande pubblico di Canale 5 nel lontano 2009, quando cioé presentava un aspetto fisico decisamente diverso da quello che lo stesso mostra oggi in tv. "Se mi piace?-ha concluso Bianca Guaccero su De Martino, rivolgendosi al collega Kashanian, a Detto fatto-. Ho altri gusti, mi piacciono quelli scuri come me".

Segui già la pagina de Il giornale Pop?