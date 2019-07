La Rai "accorcia" Detto Fatto di Bianca Guaccero

I fedeli sostenitori di Detto Fatto molto probabilmente non manderanno giù la notizia sul taglio apportato al programma. Lo scorso 9 luglio, in occasione di una conferenza stampa, sono stati presentati i nuovi palinsesti televisivi previsti per le tre reti Rai nel 2019 e 2020. E, inizialmente, non era saltato all'occhio il taglio apportato da Carlo Freccero ad uno dei programmi di punta targati Rai Due.

Il format condotto da Bianca Guaccero non andrà più in onda per le cinque puntate settimanali ad oggi previste, ma verrà trasmesso per quattro giorni, riservando al venerdì "il meglio di..." Detto Fatto.

Le novità di Rai Due per Detto Fatto

Così come ci è dato sapere - secondo Rai Pubblicità - infatti, a partire dal prossimo venerdì 11 ottobre andrà in onda Detto Fatto – Il Meglio Di, il che rappresenta un taglio che farà risparmiare a Rai Due una giornata di lavoro.

Quest'ultima, però, non è la sola novità di Detto Fatto: nel ruolo di opinionista del format, Giovanni Ciacci passerà il testimone a un altro noto giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, il quale, quindi, affiancherà alla conduzione Bianca Guaccero.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?