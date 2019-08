The Deuce: ultima stagione per la serie tv sul mondo del porno

The Deuce, la serie tv che racconta la nascita del mondo del porno, torna con la sua terza ed ultima stagione.

The Deuce vede protagonisti James Franco, nel duplice ruolo dei gemelli Martino, e Maggie Gyllenhaal, nel ruolo di Eileen. Entrambi gli attori sono coinvolti anche nelle vesti di produttori dello show. La serie tv, partita con un’ambientazione negli anni ‘70, ha avuto fino ad ora due stagioni di pregevole le qualità ed a partire dal prossimo 9 settembre tornerà con un terzo ed ultimo ciclo di episodi ambientati negli anni ‘80.

I gemelli Martino, Vincent e Frankie, sono in affari con nightclub e bordelli, mentre Eileen tenta di emergere nell’industria del cinema porno in qualità di regista, cercando di lasciarsi alle spalle il suo passato da prostituta. Ma i tempi stanno cambiando. Come si vede nel trailer diffuso dalla HBO, i nuovi episodi riguarderanno l’evoluzione dell’industria cinematografica a luci rosse con l’avvento delle videocassette, la malavita sempre più coinvolta negli affari dei Martino, in particolare con Frankie, e i nuovi progetti urbanistici per la New York del futuro.

The Deuce, se pur con una storia incentrata sul mondo del porno, ha raccontato soprattutto come è cambiata della città di New York, nello specifico la 42esima strada, la famosa zona vicino a Times Square. Lo stile dei protagonisti, il periodo, i temi trattati e i luoghi della serie tv di James Franco e Maggie Gyllenhaal hanno così portato subito alla mente la New York di Martin Scorsese in Taxi Driver.

Chiudere la serie dopo tre stagione risulta essere una scelta saggia per The Deuce, che, nonostante la grande qualità degli attori e il racconto di un periodo affascinante, in una città tumultuosa come la New York di quei tempi, con una quarta stagione avrebbe avuto probabilmente un calo dello share.

La terza stagione di The Deuce uscirà negli Stati Uniti su HBO dal prossimo 9 settembre e, come avvenuto per le due stagioni precedenti, arriverà poi anche in Italia su Sky Atlantic.