Devs, il regista di Ex Machina torna con una miniserie tv sci-fi

In arrivo Devs, una miniserie tv ideata da Alex Garland, regista e sceneggiatore di successo in campo fantascientifico ora al debutto con la sua prima serie tv.

Devs, la trama

Ambientata a San Francisco, Devs svolge la sua storia all’interno della Amys, una compagnia il cui lavoro è incentrato sui computer quantistici, ma che nasconde molto altro nei suoi uffici. All’interno dell’azienda c’è un settore segreto che si occupa di un altrettanto segreto programma chiamato Devs. La situazione precipita quando Sergei, il fidanzato di Lily Chan, una delle dipendenti della Amys, inspiegabilmente decide di suicidarsi. Lily non crede al gesto del fidanzato, avvenuto dopo che questo le aveva fatto visita al lavoro. Decide quindi di fare luce su quanto successo, finendo anche per investigare su Forrest, il capo dell’azienda, incontrando poi strane reticenze e resistenze.

Alex Garland, i suoi lavori

Il creatore di Devs è Alex Garland, uno dei nomi più promettenti del panorama cinematografico degli ultimi anni. Garland ha sceneggiato i film "28 giorni dopo" e "Sunshine", entrambi con protagonista Cillian Murphy e diretti da Danny Boyle. Sempre diretto da Danny Boyle anche il film basato sul suo romanzo "The Beach", uno dei titoli che ha reso famoso Leonardo DiCaprio in gioventù.

Negli anni successivi ha diretto, oltre che sceneggiato, altri due titoli che hanno riscosso un considerevole successo. Nel 2015 Ex Machina, per il quale ha ottenuto anche una nomination agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, poi nel 2018 Annientamento, pellicola targata Netflix con protagonista Natalie Portman.

Con Devs, stando al primo trailer diffuso, sembra che il tema di Ex Machina sia ripreso, con la tecnologia che si fa misteriosa e pericolosa ancora una volta.

Devs, cast e uscita

Si tratta di una miniserie tv composta da otto episodi, i quali vedranno alla regia proprio Alex Garland. Nel cast figurano nomi conosciuti: per il ruolo di Sergei vedremo Karl Gusman, visto in Animali notturni e The Neon Demon, nel ruolo di Lily Chan ci sarà Sonoya Mizuno, vista nella parte della Dr. Azumi Fujita in Maniac, miniserie tv firmata da Cary Fukunaga, ma anche nei due precedenti film diretti da Garland. Il misterioso CEO della compagnia sarà invece Nick Offerman, volto della serie tv Parks and Recreation. Insieme a loro, inoltre, ci saranno anche Alison Pill (The Newsroom, Vice), Stephen McKinley Henderson (Barriere), Zach Grenier (Fight Club, Ray Donovan).

Devs è targata FX ma verrà trasmessa sul canale streaming statunitense Hulu a partire dal prossimo 5 marzo. Per quanto riguarda la sua disponibilità in Italia ancora non ci sono notizie.