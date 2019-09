Diagnosticato un tumore per la cantante Marisa Sacchetto: "Non era vero, denuncio i medici"

Marisa Sacchetto oggi ha 67 anni ma per un lungo periodo è stata una fra le artiste italiane più in voga del nostro Paese. Attiva dal ’69 fino al 1985, ha inciso dischi, ha partecipato a Sanremo, è stata sul palco di Canzonissima e poi è stata anche attrice, in piccoli ruoli in film di Tinto Brass e Sergio Bergonzelli. Ma di recente il suo nome è tornato a far rumore per una vicenda di malasanità.

Come riporta Il Corriere, Marisa Sacchetto si è sottoposta a test e diversi analisi per scoprire di avere un tumore maligno. Subito sono arrivate le cure, le chemioterapie e altri farmaci potenti e dolorosi. Poi la sconcertante scoperta due anni dopo la diagnosi. L’artista non era affetta da nessun tumore, e le cure a cui si è sottoposta, sono state inutili e nocive. Per questo ora scatta la denuncia dei riguardi dell’USL di Piove di Sacco, cittadina del padovano in cui la donna risiede. Per ora il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per lesioni gravi provocate da colpa medica, ma non c’è alcun indagato.

L’unitile calvario di Marisa Sacchetto è iniziato nel 2015, data in cui viene fatta la diagnosi nell’ospedale cittadino in cui la cantante aveva fatto dei controlli. Dopo qualche mese ci sarebbe stata la remissione completa e, solo nel 2017, è venuto alla luce il fatto che la Sacchetto non è stata mai affetta da tumore.

L’avvocato modenese Gabriele Messina ha incaricato un perito per esaminare i vetrini e l’esito è stato molto chiaro. Oltre alla causa civile è stata intentata anche una causa penale. Le indagini sul caso procedono con velocità e, il medico legale che è stato chiamato per cercare di sbrogliare il nodo della matassa, deve indicare se c’è un nesso fra le cure subite e la grave situazione psicologica che l’ex cantante sta combattendo. E tante altre sono le variabili da verificare. Non resta che attendere i risvolti della questione.