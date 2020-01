Diamanti grezzi, l'atteso film con Adam Sandler arriva su Netflix

Finalmente abbiamo la data d’uscita Diamanti grezzi, l’atteso film con Adam Sandler che lo ha lanciato nella corsa per i prossimi Oscar.

Diamanti grezzi, la trama

Siamo a New York, nel 2012, e il protagonista di questa storia è Howard Ratner, un gioielliere ebreo della grande mela. Howard ha una vita borderline, tante conoscenze, ma soprattutto il vizio del gioco e quindi affari con allibratori ed altre persone con cui è meglio non avere debiti. Una serie di scommesse azzardate potrebbero cambiargli la vita, ma si ritrova invischiato in pericolose situazioni tra affari, famiglia e avversari che lo mettono sempre più con le spalle al muro. In tutto questo c’è anche un diamante di grande valore che passa dalle sue mani. Riuscirà a cavarsela?

Perché si parla tanto del film con Adam Sandler

Il film è tra i più chiacchierati degli ultimi mesi. È diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie, già registi di Good Time con Robert Pattinson, e vede trai suoi produttori esecutivi anche Martin Scorsese, con la distribuzione della pellicola affidata invece a Netflix. In Diamanti grezzi vedremo Lakeith Stanfield (Scappa Get-Out e War Machine), il cestista Kevin Garnett e il cantante The Weeknd (entrambi nel ruolo di se stessi), Julia Fox e Idina Menzel, ma il protagonista assoluto sarà Adam Sandler, e proprio qui troviamo il motivo del grande interesse per il film.

A quanto pare infatti l’interpretazione di Sandler è tra le migliori della sua carriera oltre che tra le migliori di quest’anno. L’attore è noto per i suoi film comici, i quali hanno comunque quasi sempre una sfumatura drammatica nel loro racconto. Lo dimostrano titoli come "Terapia d’urto" e "50 volte il primo bacio", ma anche "Cambia la tua vita con un click" e "Mr. Cobbler e la bottega magica". In questo caso però sembra che ci sia poco da ridere e che la tensione sulle sorti del suo personaggio sia elevata.

Tutto confermato anche da uno che di recitazione se ne intende. Infatti l’attore ha raccontato della chiamata ricevuta da Daniel Day-Lewis, il tre volte premio Oscar come migliore attore ormai nell’olimpo di Hollywood. Nella telefonata Lewis si complimenta vivamente con il collega per la sua performance e per la suspense che gli ha fatto vivere durante il film. Questa investitura, ma anche la partecipazione ai vari festival e il favore della critica, ha portato il nome di Adam Sandler tra i papabili per il prossimo Oscar come migliore attore. Lui stesso ha ironicamente scherzato sulla sua possibile vittoria dicendo: “datemi un Oscar o farò un brutto film apposta!”. A onor del vero va ricordato, nonostante alcuni titoli poco esaltanti nella sua filmografia, che già in passato Sandler ha sorpreso la critica con il film "Ubriaco d’amore" di Paul Thomas Anderson.

Quando esce Diamanti grezzi

Come detto Diamanti grezzi verrà distribuito da Netflix, sarà quindi disponibile in catalogo a partire dal prossimo 31 gennaio. Da poco inoltre è stato rilasciato il primo trailer in italiano, in cui si ha un assaggio di quella che sarà l’interpretazione di Adam Sandler e del tenore del film.