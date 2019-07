Diana Del Bufalo: “Amo molto Paolo Ruffini, ma non voglio sposarlo”

Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, smentendo i rumor che li danno in crisi. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Paolo mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me. Io non amo i tipi precisini che bevono le tisane e sono patiti del fitness”, ha dichiarato l’attrice romana che ha voluto comunque precisare di non sentire alcuna necessità di sposarsi.

“Amo tantissimo Paolo, ma non sogno il matrimonio. Non sono per niente portata per le nozze. Noi stiamo bene così”, ha spiegato Diana, che si è detta certa che il suo compagno possa capire e rispettare questa sua scelta. I due stanno attraversando un periodo particolarmente felice, fatto anche di vacanze insieme “rigorosamente tricolori! Siamo appena stati in Trentino e presto andremo a Ischia. A Paolo non piace viaggiare all'estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta!”, ha scherzato Diana che per il suo futuro desidera una carriera da conduttrice tv in un programma brillante che metta in luce tutte le sue doti artistiche.

“Il mio più grande sogno al momento è quello di avere un giorno il timone de ‘Le Iene’ ”, ha concluso l’attrice, determinata a conquistare il piccolo schermo con la sua bellezza e simpatia.



