Diego Armando Maradona Jr. annuncia la nascita della secondogenita

Diego Armando Maradona Jr. è in procinto di diventare nuovamente padre per la seconda volta. Maradona Jr. è figlio d'arte, suo padre è il mitico Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, la figura di calciatore per antonomasia.

Maradona padre fu il campione del mondo della nazionale argentina e idolo del Napoli, a livello calcistico e popolare. Diego Maradona Jr. è nato dalla relazione segreta tra Diego Maradona e Cristiana Sinagra, quest'ultima ha dovuto lottare per anni affinché suo figlio venisse riconosciuto dal suo vero padre. Il figlio di Maradona, ispirandosi al talento del padre, ha intrapreso per passione la medesima carriera calcistica, militando in diverse squadre italiane, compreso lo stesso Napoli. Il calciatore nel versante privato è sposato con Nunzia Pennino, con la quale ha già concepito un figlio, Diego Matias, nato nell'aprile 2018.

Diego Maradona Jr. ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato della sua sfera privta, in particolare si è soffermato sul lieto evento prossimo della nascita di sua figlia. Nel corso dell'intervista al noto settimanale, il calciatore ha confermato la notizia preannunciata qualche tempo fa riguardo la gravidanza di sua moglie, ovvero che rivestirà nuovamente il ruolo di padre con l'arrivo della sua secondogenita. Maradona Jr. molto emozionato ha altresì dichiarato: " Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà". Un ulteriore notizia che dona interiormente gioia al figlio del fuoriclasse Maradona, poichè dopo le incomprenisoni del passato, può sperare che tale provvidenziale coincidenza lo riavvicini ancora di più a suo padre.

Difatti, il calciatore ha raccontato la reazione di sorpresa felicità del padre nel momento in cui ha appreso la notizia della data del parto, ossia che sarebbe avvenuto nel suo stesso giorno di nascita. " Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: “Complimenti figlio mio”. In Italia la parola “figlio” sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c’è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d’amore", ha confidato commosso Maradona Junior.

Rispondendo ad una domanda riguardo i suoi propositi e progetti futuri, lo sportivo ha risposto determinato: "Da grande ho le idee chiare: voglio fare l’allenatore. Ci sto lavorando. Il futuro è scritto dalla possibilità di lavorare. Fosse per me non andrei mai via da Napoli, ma credo sarà impossibile. Il lavoro prima di tutto: e il “prima di tutto” mi porterà lontano dai miei affetti".