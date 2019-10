Diego Armando Maradona è di nuovo nonno: è nata India Nicole

Diego Armando Maradona è di nuovo nonno. Suo figlio Diego Armando jr è padre della piccola India Nicole, secondogenita dopo Diego Matias. Nunzia Pennino ha partorito ieri, venerdì 18 ottobre, e a darne l'annuncio è stata Barbara d'Urso durante Pomeriggio5, mostrando la foto della manina della bimba appena nata.

La nascita è avvenuta nel corso della mattinata, alle 12.15 circa e con oltre 10 giorni di anticipo rispetto alla data preventivata per la scadenza della gravidanza. Nunzia e Diego jr sono diventati per la prima volta genitori poco più di un anno fa, regalando questa gioia al Pibe de oro, che aveva da poco ritrovato o, meglio, trovato, un rapporto con il figlio. Pochi minuti dopo l'annuncio di Barbara d'Urso è stata la stessa Nunzia Pennino a pubblicare sui social la gioia della nascita della sua bimba. “ Benvenuta alla mia piccola principessa che oggi 18 ottobre 2019 alle 12 e 25 è venuta al mondo! RingraZio tutti voi X l affetto che mi state dimostrando! Vi leggo tutti piano piano INDIA NICOLE ”, ha scritto la donna condividendo lo scatto di un bellissimo fiocco celebrativo.

La bimba è nata a Napoli, dove i ragazzi vivono, quindi il nonno Diego Armando non ha potuto assistere al parto. India Nicole sarebbe addirittura dovuta nascere a ridosso del compleanno del Pibe de oro, il 30 ottobre.

Diego jr è nato nel 1986 ma ha incontrato suo padre solo nel 2003, casualmente, durante un incontro di golf. Nel 2007 l'ha riconosciuto come suo figlio ma solo 9 anni dopo, dopo tanti appelli e tante battaglie, il Pibe de oro ha deciso di voler incontrare il figlio e sua moglie. I due sono volati in Argentina e da quel momento non si sono più lasciati, provando a recuperare il tempo perduto.