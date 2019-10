"Difficile condurre al posto della Toffa": le tre donne de Le Iene ricordano Nadia

Il secondo appuntamento della settimana con Le Iene è stato affidato a Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri che, all’esordio come conduttrici, hanno rivolto un pensiero all’amica e collega Nadia Toffa.

Non è stato facile per le tre prendere le redini di un programma per il quale, fino a ieri, avevano svolto il ruolo di inviate. Davide Parenti, invece, ha deciso di affidare a loro la conduzione dell’appuntamento infrasettimanale con Le Iene e il primo pensiero della Palmieri, della Rei e della Ruggeri non poteva che per Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto per un tumore. “ Per noi, questa, è una sera molto speciale – hanno esordito le tre iene - . Direi una serata tanto emozionante, non ci avete mai viste in questo studio, ma siete abituati a vederci durante i servizi...che è un pochino diverso! ”.

“ Vi assicuro che già entrare in questo studio ci ha fatto completamente tremare le gambe e speriamo che questa emozione passi presto – hanno continuato a spiegare con il sorriso sulle labbra, ma non senza un po’ di commozione - . Anche perché abbiamo una importantissima eredità, molto pesante, che ci ha lasciato una piccola grande donna, una collega che ci ha insegnato tutto, nella vita e nel lavoro, e che abbiamo ricordato e onorato martedì: la nostra Nadia ”. Tra gli applausi del pubblico in studio, quindi, le tre conduttrici de Le Iene hanno sottolineato che “Nadia era anche e soprattutto una f..a pazzesca, stratosferica”.