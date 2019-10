Il digiuno intermittente di Jennifer Aniston spopola sui social

Jennifer Aniston questa settimana è sulla bocca di tutti per aver registrato un record storico su Instagram. Appena aperto il suo account sulla piattaforma, infatti, l’attrice l’ha mandata in tilt, registrando ben 6,9 milioni di follower in meno di 24 ore. Jennifer, che finora ha caricato solo quattro post, ha un seguito di 15,5 milioni di follower su Instagram, 10 milioni in più rispetto alla sua migliore amica Courteney Cox che su Instagram ci sta da anni. Non c’è che dire, Jennifer Aniston ha un peso sui social, ma si guarda bene dall’averlo nella vita reale sulla bilancia.

Come riporta Metro UK, parlando ai microfoni di “Radio Times”, l'attrice di “Friends” ha detto: “ Per mantenere la linea faccio il digiuno intermittente, quindi niente cibo al mattino. Ho notato una grande differenza nello stare senza cibo solido per 16 ore ”. Secondo la Aniston “ il digiuno intermittente aiuta la perdita di peso, mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue e aumenta le funzioni cerebrali ”.

“ Tuttavia – come ha spiegato – è importante che nelle restanti 8 ore giornaliere si mangi solo del cibo sano e nutriente, niente cibo spazzatura. È vietato anche mangiare troppo, anche se in modo sano, perché questo annullerebbe tutti i benefici del digiuno ”. I suoi follower sono impazziti per queste sue indicazioni e si sono subito dati al " digiuno intermittente" sperando di perdere qualche chilo di troppo.

Tra le altre curiosità sulla sua vita rivelate durante l’intervista a “Radio Times” c’è quella che a Jennifer “ piace stare a letto fino alle 9 del mattino anche quando non sto digiunando. Poi inizio la sua giornata con un succo di sedano, seguito da meditazione e allenamento nella palestra che ho allestito a casa. E poi corro almeno cinque volte a settimana ”, ha detto l’attrice, facendo così notare che digiunare non serve a molto se non si abbina a un’attività fisica costante e regolare.

Il digiuno intermittente