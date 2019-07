Diletta Leotta esplosiva con le amiche: social in delirio

In costume intero color rosa barbie che mette in evidenza tutte le sue curve, Diletta Leotta dà il buongiorno ai suoi follower posando in piscina con un gruppo di amiche e subito i suoi fan si scatenano regalandole una pioggia di like e commenti entusiastici che questa volta deve dividere con le altre bellezze in posa accanto a lei.

Le sue cinque amiche, bionde e more, in bikini e costume intero, sono davvero stupende e, anche se i follower non sono riusciti a a identificarle, non hanno però tardato a definirle delle “conigliette” grazie al commento di un utente che, guardando il dream team capitanato dalla super sexy Diletta Leotta, ha decretato che "è resuscitato Hugh Hefner ”, omaggiando il fondatore di “Playboy”, sempre circondato da splendide ragazze.

“ Mamma mia mi tufferei li in mezzo! ”, scrive un utente, mentre altri, guardando la foto, che definiscono " un “fi*aio fotonico ”, vanno nel pallone: “ Aiuto, non so chi scegliere! ”. E se c’è chi chiede alla conduttrice di DAZN “a miche brutte ne hai? ”, constatando l’alta concentrazione di sensualità di queste bellezze al bagno, un altro propone come didascalia della foto, al posto del semplice “ Hola señoritas ” con emoji a forma di cuore postato originalmente dalla Leotta, il più verace ed esplicito (ma non troppo elegante): “ La sagra della pataciccia ”.