Diletta Leotta massacrata di insulti: "Almeno con la mamma potevi tenere giù la gonna"

Che Diletta Leotta sia una delle giornaliste sportive più sexy degli ultimi tempi è dato risaputo. I suoi fan sono in visibilio quando la vedono in tv o quando pubblica foto o video suoi social. Diletta, infatti, è bellissima. Sa di esserlo e gioca molto con il suo fisico statuario. Ma oltre a questo, la Leotta è simpaticissima e molto autoironica.

Ma nonostante tutto questo, Diletta non viene risparmiata dagli hater. Anzi: se hanno qualcosa da dire lo fanno anche con il veleno in bocca. E così è successo quando ha postato la sua ultima foto da Venezia con la mamma. Fra i migliaia di complimenti, infatti, c'è chi non ha apprezzato la posa poco naturale. E giù di sentenze. "Però, almeno nella foto con mamma la gonna la potevi tenere giù", scrive un utente. E un altro aggiunge: "Non c'è mai limite al peggio".

Ma qual è questa grave colpa della Leotta? Aver mostrato la gamba e aver posato per una foto...