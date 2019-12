Diletta Leotta, il segreto della sua bellezza

Cosa guardano gli uomini in una donna? Ce lo chiediamo in tante, ma sembra quasi impossibile rispondere con certezza assoluta a questa domanda. Spesso capita di pensare che siano solamente coloro che hanno un corpo da favola ad essere considerate interessanti, ma le leggi del desiderio e dell'attrazione sono ben più complesse e non seguono esclusivamente codici estetici.

Sebbene il seno – piccolo o grande che sia – si confermi tra le prime caratteristiche che gli uomini ammettono di guardare in una donna, il genere maschile ama soffermarsi anche su lato B, cosce, occhi, mani e tratti caratteriali. Tuttavia, un posto di tutto riguardo è riservato al sorriso. Il sorriso, infatti, non è solo un segno di sensualità ma anche di apertura verso l'altro e disponibilità al dialogo. E poco importa che il sorriso non sia perfetto!

Di questo ne è ben consapevole la regina indiscussa di Dazn, la bellissima Diletta Leotta. La bellezza è stata fin da subito il suo tratto caratteristico principale, non a caso in passato ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza. La Leotta, in seguito, ha fatto della sua passione per il calcio il suo lavoro, diventando il volto di punta di Sky e, recentemente, anche della piattaforma di Dazn, tenendo gli appassionati di tutta Italia incollati davanti allo schermo.

Così, poco prima di una nuova giornata di campionato, la conduttrice più desiderata della Serie A si è concessa una pausa sportiva. Su Instagram – dove conta un seguito di oltre 5 milioni di followers – Diletta Leotta ha postato un nuovo scatto con un pallone da calcio in mano pronta per scendere in campo, il tutto abbinato a un top nero aderentissimo che esalta un décolleté generoso. Insomma, una vera e propria visione divina per chi la segue da sempre. Ma la Leotta, forse con l’obiettivo di negare la sua inconfutabile bellezza, ha scelto una didascalia davvero particolare per accompagnare il post. "Il segreto di tutto? Sorridere" , si legge accanto allo scatto.

Se da una parte il tentativo della Leotta di spostare l’attenzione dalle sue forme sia lodevole, dall’altra sembra essersi rivelato un enorme insuccesso. Impossibile, infatti, sviare l’attenzione dei maschietti dalle sue curve prosperose. "Tre palloni in una foto…” , "Schiacciami con tutti i palloni che puoi" , "Pallone d’oro 2020" , "I tuoi palloni rimbalzano sicuramente meglio" e "Troppi palloni in una solo foto” , si legge tra gli infiniti commenti.

Con fare ironico, poi, un utente ha sottolineato: "Ancora nessuno ha visto il tuo sorriso…" . Non resta che chiedersi: la bellezza è davvero tutto?

