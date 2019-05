"Sembra un profilattico". Social scatenati sul look di Leotta

Completo rosa barbie per la bambola più amata del mondo del pallone. Diletta Leotta su Instagram ha pubblicato oggi una sua foto in cui indossa una aderente tuta pantaloni color rosa con sopra un trench in organza trasparente ricamato sul fondo da tanti allegri fiori multicolor e anche se il cielo era grigio Diletta era più spendente che mai in tutta la sua iconica bellezza.

A bordo campo sui tacchi, a campionato finito, mentre ripercorreva in un servizio speciale per Dazn i momenti salienti di questa stagione calcistica, Diletta Leotta era più sexy che mai.

Grazie al suo look, che sembrerebbe castigato se non fosse aderente come una seconda pelle, mettendo in evidenza tutte le sue curve perfette sotto il soprabito non a caso trasparente, Diletta Leotta nell’immagine postata, così come anche nell’Instagram story collegata, che la vede sfilare sorridente sul campo col passo sicuro di una top model consumata, è sempre un gran bel vedere.

Così, poco dopo aver postato la sua immagine sul social, immediatamente i suoi follower l'hanno sommersa di like e complimenti, mentre il numero delle visualizzazioni non fa che aumentare.

Il suo trench divide con utenti rammaricati che questo capo sia l’unico trasparente in tutto il look, c’è anche chi lo paragona a un “ profilattico ” mentre un altro utente, guardando il bel ricamo floreale, le scrive che “ gli uccelli vorrebbero impollinarti ".

Diletta Leotta è vestita da capo a piedi, ma non basta: è troppo bella e sexy a prescindere, con quei suoi lungi capelli biondi, lo sguardo languido e il dolce e ammaliante sorriso che accendono sempre la fantasia dei suoi ammiratori che considerano addirittura “ questo post vietato ai minori di 18! ” mentre c’è chi si esprime a favore della clonazione, almeno della Lotta: “ ma quando ti clonano? ”.

La lady in pink Diletta Leotta non risponde e si prepara a un’altra esaltante stagione calcistica, in televisione come sui social e i follower non vedono l’ora.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?