Diletta Leotta sexy tennista con Maldini

Nella nuova puntata di "Linea Diletta", il programma che la bella Diletta Leotta conduce su DAZN ospitando i campionissimi dello sport e sfidandoli negli sport che hanno come hobby e non in quelli che hanno regalato loro fama mondiale, l'ultima guest star è stato il terzino del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini.

L'ex calciatore, come si vede in una divertente clip postata da Diletta Leotta su Instagram, per lanciare la puntata di cui l’ex calciatore sarà protagonista, è in splendida forma, ma, per i follower della giornalista, mai quanto la mitica Leotta che nel video compare in minigonna e top sportivo aderentissimo.

Intanto, leggendo la didascalia scritta dalla Leotta a corredo della sua clip "a vete mai visto una leggenda sotto pressione? ", in tantissimi hanno risposto di sì in modo assoluto, perché chi riuscirebbe mai a concentarsi davanti a cotanta bellezza? Persino gli interisti hano fatto i loro complimenti a Maldini per essere ‘sopravvissuto’ con stile al ciclone sexy Diletta Leotta e gli hanno scritto: " Con una così non si può non essere under pressure! ".

Ma esauriti i primi messaggi di solidarietà maschile, ecco che subito si è scatenata l'ironia e a tenere banco, più che le centinaia di complimenti alle curve procaci della Leotta con due gambe da urlo, sono stati i commenti ironici rivolti al grandissimo campione a scatenare i follower. " Paolo difensore vero! Gli occhi sempre sui palloni! ", ha scritto un utente, mentre un altro ha notato che il terzino " non ha mai marcato così stretto " e che " due Coppe così nemmeno con Shevchenko e Kakà le aveva mai viste! ".

Ma occhio che anche le ammiratrici del bel campione si sono fatte sentire sul social e, pur apprezzando l'ironia dei commenti, hanno voluto dedicargli tantissime emoji con cascate di cuoricini, scrivendo: " Ma quanto è bono a 50 anni? " e " Ma sei sempre bellissimo! Muscoli al top e tutti i capelli. Paolo, stai 'na favola! ".

Per una volta su un post social di Diletta Leotta a dividersi i complimenti sono stati in due: non solo lei che è sempre super hot, vivace e simpatica, ma anche il mitico Maldini, da sempre considerato un sex symbol nel mondo del calcio.



