"Dopo il divorzio ho chiesto l’aiuto di uno psicologo". La vita da single e felice di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha voltato pagina, ha trovato il modo di convivere con i fantasmi del suo passato. Prima è stata la moglie tradita di Brad Pitt, poi si è legata con l’attore Justin Theroux ma il matrimonio è naufragato tristemente. Oggi è single e felice e guarda al suo periodo buio con una dose massiccia di risolutezza. Intervista al programma Howard Stern Show, la Aniston ha risposto ad alcune domande spinose sulla sua vita.

"Oggi sono serena ma non è stato facile raggiungere una certa stabilità – afferma -. Dopo la fine del matrimonio fra Justin e me, ho chiesto l’aiuto di uno psicologo e, se devo essere sincera, non ho nessuna vergogna nel rivelare questo particolare." Appena due fa è stata colpita quel divorzio spiazzante, poi le critiche da parte della stampa e la discesa negli abissi della commiserazione, ma ora Jennifer Aniston è una donna migliore, è una donna diversa. "Se sto uscendo con altri uomini? No, sto bene così. Ora non ho tempo, sono molto impegnata sul lavoro – continua -.Ci sono stati diversi amici che hanno tentato di organizzare un appuntamento al buio, ma io li odio. Non mi piace quando deve uscire per forza con una persona che non conosco".

Durante l’intervista si sono affrontati diversi argomenti, anche i flirt mai confermati che la stampa ha attribuito alla Aniston. "Non ho intenzione di distogliere l’attenzione della mia carriera. Per ora sto lavorando molto e mi sto prendendo cura del mio corpo. Con il tempo e quando sarò pronta non è detto che non accetterò un invito a cena", racconta. E sul ritorno di Friends in tv ammette: "Non credo che i nuovi episodi potranno essere all’altezza delle aspettative. Non c’è un motivo per un revival – e aggiunge -. Con il cast ci vediamo molto spesso e per ora va bene così".