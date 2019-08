Doccia bollente per Mika in vacanza con il fidanzato

Anche Mika ha deciso di passare le sue vacanze in Italia, insieme ad una vera e propria frotta di star e cantanti stranieri che hanno scelto i nostri lidi per godersi qualche giorno di relax.

Mika ha scelto la toscana e l’Argentario per passare qualche giorno insieme al fidanzato Andreas Dermanis che è con lui in barca. I due hanno passato tutto il tempo a nuotare in mare e a prendere il sole. I due formano una coppia ormai da lungo tempo, sono infatti oltre dieci anni che stanno insieme anche se entrambi non hanno mai sbandierato troppo la loro relazione.

Andreas è un regista cinematografico che ha lavorato spesso con MTV e ha realizzato videoclip di molte popstar come i Pet Shop Boys, e i The Kooks, e nonostante la riservatezza, soprattutto da parte di Andreas, i due più volte hanno esternato il desiderio di voler adottare un figlio, anche se Mika durante un’intervista ha dichiarato che per il momento la sua vita è troppo frenetica per potersi prendere cura di un bambino.

I due, nei dieci anni di rapporto hanno vissuto anche momenti di crisi, che sono comunque riusciti a superare, e questa vacanza tutta relax è il giusto coronamento prima dell’inizio del tour di Mika che lo porterà lontano da casa per molto tempo.