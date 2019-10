La dolce dedica di Biagio Antonacci alla compagna: "Discreta anima con pace"

Solito tenere per sé la propria vita privata, Biagio Antonacci non ha resistito alla tentazione di postare sui social una foto insieme alla compagna Paola Cardinale, alla quale ha dedicato dolci parole d’amore.

Il cantante, legato alla Cardinale dal 2004, non ha mai manifestato l’intenzione di volerla sposare nonostante lo scorso anno iniziarono a circolare voci riguardanti le presunte nozze. Biagio Antonacci, però, non si è mai dimostrato interessato al matrimonio e il gossip sul “sì” con la sua attuale compagna fu poi prontamente smentito dall'artista. A lei, tuttavia, il cantautore milanese è particolarmente legato e proprio a Paola ha dedicato un dolcissimo pensiero su Instagram.