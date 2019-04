Dolcenera: “Sono sparita dalle scene per proteggermi dalla curiosità morbosa della gente”

Ospite di Caterina Balivo nel talk show "Vieni da me", la cantante Dolcenera è tornata a mostrarsi in pubblico dopo 3 anni di blackout totale.

“ Ho vinto “Music Farm” dopo aver vinto “Sanremo”, ma non ero pronta a vivere quell'esperienza. Quel successo non mi piaceva perché io volevo che la gente si interessasse alla mia musica e non alla mia vita privata e, quindi, invece di cavalcare quell'onda della popolarità, decisi di sparire dalla tv ” ha rivelato la cantante, svelando così di non aver mai avuto la giusta corazza per affrontare il successo mediatico da cui era stata travolta.



Si sentiva a disagio con tutti perchè lei voleva parlare di musica non raccontare i propri fatti privati al mondo. Ma fan, persone comuni e giornalisti si interessavano a lei più perché aveva spezzato il cuore del cantante Francesco Baccini che per il suo talento. Un'invasione della sua privacy che non riusciva a tollerare, fino quasi a sfociare nella paranoia, nascondendosi da tutti e smettendo di comporre, con la sua vena artistica che si stava prosciugando giorno dopo giorno.

“ Per tre anni non ho più rilasciato interviste, non sono più apparsa in televisione, sono scomparsa perché ero diventata dura, rigida, non sentivo più niente neanche nei confronti delle persone con cui ero cresciuta ”, ha spiegato Dolcenera, ammettendo che per uscire da quel periodo difficile della sua vita decise di affrontare un percorso terapeutico di conoscenza di se stessa per accettare la sua fragilità che era comunque la fonte primaria della sua ispirazione.



Solo così è potuta adesso tornare a fare musica in maniera serena.

“ In quei tre anni ho dovuto curarmi. Tutti quei ragazzini che fanno un percorso del genere subiscono una botta. O hai un'esperienza dietro o hai un gruppo stabile di lavoro, e io anche se ce lo avevo non ero pronta caratterialmente. Ero drastica in tutto quello che facevo, non mi interessava stare su certi giornali come quelli di gossip. Non avevo il bagaglio giusto per affrontare la situazione ”.



